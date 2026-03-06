Η γνωστή ισπανική εφημερίδα Marca έκανε πρόσφατα αφιέρωμα στη Μαριγκόνα Γκόνα, εξηγώντας πώς μια νεαρή φίλαθλος του Ολυμπιακού κατάφερε να γίνει ξαφνικά viral και να μετατραπεί σε πρόσωπο των social media μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα τηλεοπτικής προβολής.

«Μερικές στιγμές μπροστά στην κάμερα μπορούν να αλλάξουν μια ζωή και η 25χρονη το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Την περσινή σεζόν βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον αγώνα Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Την ώρα των ελεύθερων βολών των «Ερυθρόλευκων», η τηλεοπτική κάμερα εστίασε πάνω της για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν αρκετό για να γίνει αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.

Οι φίλαθλοι δεν άργησαν να την εντοπίσουν στο διαδίκτυο και η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε. Πριν από εκείνο το παιχνίδι είχε μόλις περίπου 100 ακολούθους στο Instagram. Μέσα σε λίγες ώρες ο αριθμός εκτοξεύτηκε σε δεκάδες χιλιάδες.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί. «Μετά τον αγώνα γύρισα στο σπίτι και δεν είχα καταλάβει τίποτα. Ξαφνικά άρχισαν να έρχονται συνεχώς ειδοποιήσεις. Ήταν τρελό. Δεν περίμενα ότι κάτι τόσο απλό, όπως το να πάω σε έναν αγώνα, θα προκαλούσε τόσο ενδιαφέρον», ανέφερε.

Μέσα σε μία εβδομάδα οι ακόλουθοί της ξεπέρασαν τους 150.000, ενώ σήμερα αγγίζουν τις 300.000 στο Instagram, με άλλους περίπου 100.000 στο TikTok.

Η Μαριγκόνα γεννήθηκε στο Κόσοβο, ωστόσο λόγω της αστάθειας στη χώρα η οικογένειά της μετακόμισε στη Γερμανία, όπου και μεγάλωσε. Εκεί σπούδασε νοσηλευτική και γνώρισε τον σύντροφό της, έναν Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο χρυσού και κοσμημάτων και είναι φίλος του Ολυμπιακού. Μαζί βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε μια στιγμή που τελικά άλλαξε την καθημερινότητά της.

Από τότε έχει δεχθεί αρκετές προτάσεις για συνεργασίες στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενώ το μεγάλο της όνειρο είναι να ασχοληθεί με την υποκριτική. Παράλληλα έχει εμφανιστεί σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με το μπάσκετ, όπως η περσινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ιταλίας, ενώ βρέθηκε και στην Κύπρο στο Eurobasket 2025 για να στηρίξει την εθνική Ελλάδας.

Και φυσικά συνεχίζει να δίνει το «παρών» σε αγώνες του Ολυμπιακού, τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά όμως όχι ως άγνωστη φίλαθλος, αλλά ως μια μικρή διαδικτυακή σταρ» καταλήγει το δημοσίευμα της Μarca.