Για να ξεπεράσει την πιο δύσκολη φάση της καριέρας του, ο Λοΐς Οπέντα φαίνεται διατεθειμένος να δοκιμάσει κάθε πιθανή λύση, ακόμη και το cupping. Ο επιθετικός της Γιουβέντους ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται να έχει στην πλάτη του δεκάδες βεντούζες, στο πλαίσιο μιας θεραπείας που χρησιμοποιείται συχνά για μυϊκή αποκατάσταση.

Η εικόνα, που αρχικά δημοσιεύτηκε από βελγικό κέντρο ευεξίας το οποίο έκανε tag τον ποδοσφαιριστή, έγινε γρήγορα viral στα social media. Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ την προσπάθειά του να «ξυπνήσει» επιθετικά, ενώ άλλοι άνοιξαν ξανά τη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης πρακτικής.

Το cupping έγινε ευρέως γνωστό τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν αρκετοί αθλητές – κυρίως κολυμβητές – εμφανίστηκαν με τα χαρακτηριστικά σημάδια στην πλάτη. Η μέθοδος βασίζεται στην τοποθέτηση γυάλινων ή πλαστικών κυπέλλων στο δέρμα, από τα οποία αφαιρείται ο αέρας με θερμότητα ή ειδικές αντλίες, δημιουργώντας υποπίεση.

Οι υποστηρικτές της τεχνικής υποστηρίζουν ότι μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος, να επιταχύνει την αποκατάσταση μετά την άσκηση και να μειώσει μυϊκές εντάσεις ή φλεγμονές. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα διατηρεί επιφυλάξεις, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά της παραμένουν περιορισμένα.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του Οπέντα δείχνει την προσπάθειά του να αφήσει πίσω την πρόσφατη αγωνιστική του κάμψη. Ο Βέλγος επιθετικός έχει σκοράρει μόλις δύο φορές τη φετινή σεζόν, με τους φίλους της Γιουβέντους να ελπίζουν ότι ακόμη και με τη βοήθεια του… cupping θα βρει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα.