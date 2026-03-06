Για την «πρώτη και πιο σημαντική υποχρέωση κάθε σχολείου να κρατά τα παιδιά ασφαλή», αναφέρθηκε στο μήνυμά της με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός σημείωσε ότι «καμία μορφή βίας, λεκτική, ψυχολογική, σωματική, διαδικτυακή, δεν είναι αποδεκτή» και τόνισε ότι ενισχύεται η δέσμευση της πολιτείας στον σεβασμό της προσωπικότητας κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας, «διασφαλίζοντας ότι καμία μορφή κακοποίησης δεν μένει στο σκοτάδι».

«Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης», κατέληξε η κ. Ζαχαράκη.

Ολόκληρο το μήνυμα της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, έχει ως εξής:

«Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονείς,

Η πρώτη και πιο σημαντική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να κρατά τα παιδιά ασφαλή. Αν ένα παιδί δεν νιώθει ασφαλές, δεν μπορεί να μάθει, να δημιουργήσει, να εξελιχθεί. Και αυτό αφορά το κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Καμία μορφή βίας, λεκτική, ψυχολογική, σωματική, διαδικτυακή, δεν είναι αποδεκτή. Είναι παραβίαση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του παιδιού και δεν έχουν θέση στα σχολεία μας.

Ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στον σεβασμό της προσωπικότητας κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας, διασφαλίζοντας ότι καμία μορφή κακοποίησης δεν μένει στο σκοτάδι.

Για τον λόγο αυτόν, επιμορφώνουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών βίας μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ενισχύουμε το δίκτυο Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία μας, ώστε η στήριξη να είναι μέσα στη σχολική καθημερινότητα.

Αξιοποιούμε τους μηχανισμούς αναφοράς, όπως η πλατφόρμα stop-bullying.gr προκειμένου να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και άμεσα.

Χτίζουμε μια κουλτούρα πρόληψης και ενδυνάμωσης, προκειμένου κάθε παιδί να είναι έτοιμο να αντισταθεί στην πίεση, να δείχνει ενσυναίσθηση, να στηρίζει τον συμμαθητή και τη συμμαθήτριά του.

Στοχεύουμε σε μια σχολική κοινότητα όπου κάθε παιδί θα γνωρίζει ότι μπορεί να μιλήσει για όσα του συμβαίνουν, αλλά και για όσα βλέπει να συμβαίνουν σε κάποιον άλλον, με τη βεβαιότητα ότι θα ακουστεί και θα προστατευτεί εντός αλλά και εκτός σχολείου.

Καλώ τους μαθητές και τις μαθήτριές μας:

Μην μένετε σιωπηλοί.

Η φωνή σας έχει δύναμη.

Δική μας ευθύνη είναι να σας ακούμε και να ενεργούμε.

Η 6η Μαρτίου δεν είναι μια συμβολική ημέρα.

Είναι μια συλλογική δέσμευση.

Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης.

Σπάμε τη σιωπή. Σταματάμε τον εκφοβισμό».