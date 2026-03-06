Τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό συνάντησε στο γραφείο του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Νίκης που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για ενημέρωση.

«Η χώρα μας είναι ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη μας υποχρέωση ήταν προφανώς να συνδράμουμε τον ελληνισμό της Κύπρου παρέχοντας την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία που αυτή την εποχή χρειάζεται. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε και ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Εξαιρετικά σύνθετες οι προσπάθειες επαναπατρισμού. Αρκετές πτήσεις έχουν επιστρέψει στην πατρίδα, δρομολογούνται και άλλες. Εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ευχαριστώ στελέχη του υπουργείου και τις πρεσβείες. Αύριο θα υπάρξει μια μεγάλη πτήση από Ντουμπάι και καλώ τους Έλληνες να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία εάν θέλουν να επαναπατριστούν. Να ξέρουν οι Έλληνες, η πατρίδα τους φροντίζει, εάν επιθυμούν να επιστρέψουν, θα κινήσουμε γη και ουρανό».

Ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε:

«Χρειάζεται ελάχιστο πεδίο συνεννόησης. Πολλά δεινά έχει προκαλέσει η διχόνοια στην πατρίδα μας. Επ’ ουδενί η Ελλάδα πρέπει να εμπλακεί στη σύρραξη, η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του ελληνισμού. Να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Θα υποστεί η χώρα δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες στήριξης. Εύχομαι να πρυτανεύει η λογική και να επικρατήσει η ειρήνη».