Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) την έναρξη νέου κύματος εκτεταμένων αεροπορικών επιθέσεων, με στόχο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη».
Την ίδια στιγμή, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
BREAKING: Intense bombing occurred in the Iranian capital, Tehran, moments ago. pic.twitter.com/I0gpoLarlj— World Source News (@Worldsource24) March 6, 2026
Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».
pic.twitter.com/25O606cvnE— آسمان آبی (@malihemoayeria1) March 6, 2026
انفجارهای حمله به تاسیسات پارچین در شرق #تهران، حدود ۱۹:۴۵'
ویدیوی دریافتی، پنجشنبه ۱۴ اسفند#Iran #Tehran