Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) την έναρξη νέου κύματος εκτεταμένων αεροπορικών επιθέσεων, με στόχο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη».

Την ίδια στιγμή, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

BREAKING: Intense bombing occurred in the Iranian capital, Tehran, moments ago. pic.twitter.com/I0gpoLarlj — World Source News (@Worldsource24) March 6, 2026

Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».