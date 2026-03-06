Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) την έναρξη νέου κύματος εκτεταμένων αεροπορικών επιθέσεων, με στόχο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη».

Την ίδια στιγμή, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».