Παλαιοντολόγοι του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Σάντα Μαρία (UFSM) ανακάλυψαν στα νότια της Βραζιλίας ένα απολίθωμα που θεωρείται το μικρότερο και νεότερο απολίθωμα ρινχοσαύρου που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Το δείγμα έχει ταυτοποιηθεί ως νεοσσός της είδους Macrocephalosaurus mariensi.

Η ανακάλυψη επικεντρώνεται σε ένα καλά διατηρημένο κρανίο, μήκους μικρότερου των 2,5 εκατοστών (~1 ίντσα). Όπως περιγράφεται στο British Journal of Systematic Palaeontologists, το δείγμα έχει επίσημα χαρακτηριστεί ως CAPPA/UFSM 0295 και αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την παλαιοντολογία των σπονδυλωτών.

Σπάνιο εύρημα νεογνού

Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο νεογνό της υποομάδας Hyperodapedontinae, μιας ποικιλόμορφης και άφθονης ομάδας εντός της οικογένειας Rhynchosauridae. Οι ρινχοσαύροι ήταν τετραποδικοί, βαρελοειδείς ερπετοί με ράμφη παπαγάλου.

Ενώ τα ενήλικα άτομα της είδους μπορούσαν να ξεπεράσουν τα δύο μέτρα μήκος και είχαν ειδικά δόντια για κατανάλωση φυτών, ο νεοσσός προσφέρει στους επιστήμονες μοναδική δυνατότητα να μελετήσουν την ανάπτυξη του είδους στο πιο ευάλωτο στάδιο της ζωής του.

Τεχνολογικές ανακαλύψεις

Για τη μελέτη του εύθραυστου απολιθώματος χωρίς να προκληθεί ζημιά, η ομάδα χρησιμοποίησε ψηφιακή μικροτομογραφία (micro-CT scanning). Οι λεπτομερείς εικόνες έδειξαν ότι τα δόντια του νεοσσού ήταν εντελώς ανεφθαρμένα. Τα ενήλικα άτομα της ίδιας είδους συνήθως έχουν δόντια φθαρμένα μέχρι το κόκαλο λόγω της διατροφής τους με σκληρά, ινώδη φυτά της Τριασικής περιόδου.

Όπως εξηγεί ο συν-συγγραφέας δρ Φλάβιο Πρέτο: «Το απολίθωμα είναι εξαιρετικά εύθραυστο, οπότε οποιοδήποτε ατύχημα κατά την προετοιμασία θα ήταν σχεδόν μη αναστρέψιμο. Η ψηφιακή προετοιμασία μέσω CT όχι μόνο φάνηκε ασφαλέστερη, αλλά μας επέτρεψε να παρατηρήσουμε κρυφές δομές, όπως η τοποθέτηση των δοντιών, που δεν θα ήταν ορατές χωρίς ακτίνες Χ».

Τα ανεφθαρμένα δόντια υποδεικνύουν ότι το ζώο πέθανε λίγο μετά την εκκόλαψή του, πιθανότατα πριν ξεκινήσει να τρέφεται με τα σκληρά φυτά που αποτελούσαν τη διατροφή του είδους του. Η ανακάλυψη παρέχει πολύτιμα στοιχεία για έναν από τους αρχαιότερους νεοσσούς αρχοσαυρομορφών που έχουν βρεθεί στη ξηρά.

Σημασία του Σχηματισμού Σάντα Μαρία

Ο σχηματισμός Σάντα Μαρία στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο χώρο για απολιθώματα της Τριασικής περιόδου. Πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια, η περιοχή ήταν τμήμα της υπερ-ηπείρου Γκοντβάνα. Οι ρινχοσαύροι ήταν από τα πιο επιτυχημένα χερσαία φυτοφάγα της εποχής, συνυπάρχοντας με τους πρώτους δεινόσαυρους.

Η ανακάλυψη καλύπτει ένα κρίσιμο κενό στην κατανόηση των οικοσυστημάτων της Τριασικής περιόδου. Η σύγκριση του νεοσσού με ενήλικα δείγματα βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν την ανάπτυξη του είδους, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο κρανίο και στα ειδικά δόντια καθώς ωρίμαζε.

Η έρευνα ηγήθηκε από ειδικούς του Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA) του UFSM, θέτοντας τα νότια της Βραζιλίας στο επίκεντρο σημαντικών ανακαλύψεων σχετικά με την προέλευση της σύγχρονης χερσαίας βιοποικιλότητας. Η μελέτη δείχνει επίσης πόσο αποτελεσματική είναι η μη επεμβατική ψηφιακή απεικόνιση στη σύγχρονη παλαιοντολογία, επιτρέποντας τη μελέτη δειγμάτων που προηγουμένως ήταν πολύ μικρά ή εύθραυστα για να εξεταστούν.