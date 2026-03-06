Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία χτυπήθηκαν σε ιρανική επιδρομή στην πρωτεύουσα Μανάμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα.

«Η ιρανική επιθετικότητα στοχοποιεί δύο ξενοδοχεία και ένα κατοικία στη Μανάμα, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς απώλειες σε ανθρώπινες ζωές», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή.

Footage from a hotel in Manama, Bahrain’s capital, following an Iranian attack. Bahrain’s Ministry of Interior says two hotels were hit tonight. https://t.co/y3Y6OBDAT4 pic.twitter.com/37SUP25rYA — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.