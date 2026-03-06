Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία χτυπήθηκαν σε ιρανική επιδρομή στην πρωτεύουσα Μανάμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα.

«Η ιρανική επιθετικότητα στοχοποιεί δύο ξενοδοχεία και ένα κατοικία στη Μανάμα, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς απώλειες σε ανθρώπινες ζωές», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.