Ο ηγέτης του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά («υποστηρικτές του θεού») της Υεμένης —πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε σε τηλεοπτικά μεταδιδόμενη ομιλία χθες Πέμπτη ότι οι μαχητές του είναι έτοιμοι να δράσουν οποιαδήποτε στιγμή, κατά την έκτη ημέρα του πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, το δάκτυλό μας βρίσκεται στη σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις», είπε ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι.