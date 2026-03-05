Η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-3 από την Κρίσταλ Πάλας και δέκα αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League δεν είναι καθόλου σίγουρη για την παραμονή της, καθώς βρίσκεται μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι Spurs ήθελαν τη νίκη για να πάρουν βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 34′ με τον Σολάνκε. Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική…

Στο 40′ ο Σαρ με πέναλτι, το οποίο έκανε ο Φαν Ντε Φεν και αποβλήθηκε, ισοφάρισε, στο 45’+1′ ο Λάρσεν με σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-2 και στο 45’+7′ ο Σαρ σκόραρε ξανά για το 1-3!

Οι οπαδοί της Τότεναμ άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και το σκορ δεν άλλαξε στο δεύτερο, με τα πράγματα να είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ.