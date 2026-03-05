Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με την ασφάλεια της βάσης της Σούδας, τονίζοντας ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος. Την ίδια στιγμή έκανε γνωστό πως συνεχίζονται καθημερινά οι επιχειρήσεις για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε ότι «θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού από τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και τις άλλες περιοχές», επισημαίνοντας παράλληλα πως το υπουργείο κινείται «για το καλό των Ελλήνων πολιτών».

Όταν κλήθηκε να απαντήσει στο εάν η ναυτική βάση της Σούδας θα μπορούσε να βρεθεί εντός της εμβέλειας ιρανικών πυραύλων, ο κ. Γεραπετρίτης επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες. «Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και των μαχητικών F-16 Viper συνιστά «ιστορικό καθήκον».

«Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων δεν τίθεται προς συζήτηση ούτε καν προς ενημέρωση. Είναι αμιγώς αμυντική υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας για την εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «απολύτως ανυπόστατους ισχυρισμούς».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως ανέφερε, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή αποστολή Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, προειδοποιώντας ότι ένα ενδεχόμενο de facto κλείσιμο των Στενών θα συνιστούσε «τεράστιο ζήτημα» για την παγκόσμια οικονομία και την ασφάλεια των ναυτικών.

Την ίδια ώρα εξέφρασε αιχμές για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι «η αλληλεγγύη από αυτονόητο κατέστη ζητούμενο στην Ευρώπη».