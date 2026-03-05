Κοινό αίτημα για την άμεση σύγκληση της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία μετέχουν, κατέθεσαν οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, με θέμα «την πλήρη κοινωνική και οικονομική ένταξη, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά στην Ελλάδα».

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, το αίτημα κατατίθεται με αφορμή τη νέα Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά και Ταξιδευτών 2026-2030 που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία επιδιώκει μια συνεκτική και ολιστική ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις διακρίσεις, τα στερεότυπα και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι Ρομά.



Οι βουλευτές και των δύο κομμάτων υπογραμμίζουν ότι μεγάλο μέρος της κοινότητας των Ρομά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διακρίσεις, συνθήκες φτώχειας, περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση, προβλήματα στέγασης και υγείας, καθώς και σημαντικές δυσκολίες στην εκπαίδευση, με τη σχολική διαρροή των παιδιών να παραμένει υψηλή.



Στο πλαίσιο αυτό ζητείται η άμεση σύγκληση της Επιτροπής, «προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της Βουλής και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τις πολιτικές που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη, η ισότητα και η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των Ρομά στη χώρα μας. Παράλληλα προτείνεται να κληθούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι φορέων, συλλογικοτήτων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά».



ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά τονίζουν ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της ένταξης των Ρομά με αποσπασματικές παρεμβάσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική που θα εγγυάται στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία και την αξιοπρεπή στέγαση. Η ισότητα απέναντι στα δικαιώματα, η αντιμετώπιση των διακρίσεων και η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής για όλους, δεν αποτελούν επιλογή πολιτικής, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση μιας δημοκρατικής πολιτείας», σύμφωνα με το ΑΠΕ