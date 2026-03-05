Η Φενέρμπαχτσε συνέχισε ακάθεκτη στη Euroleague καθώς πήρε την 9η συνεχόμενη νίκη με το 88-70 επί της Μονακό και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στα 50α γενέθλια του και στο… γλέντι που θα ακολουθήσει.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στη φιναλίστ της περσινής σεζόν παίρνοντας ακόμη μία νίκη, γεγονός που έκανε διπλά χαρούμενο τον προπονητή της καθώς ήταν το καλύτερο δώρο γενεθλίων.

Σε αυτό στάθηκε και ο ίδιος ο Γιασικεβίτσιους στις δηλώσεις του μετά τη λήξη, προϊδεάζοντας και για το γλέντι που θα ακολουθήσει.

«Δεν νομίζω ότι έχω κερδίσει ποτέ στα γενέθλιά μου. Είναι υπέροχο. Ο αδερφός μου και μερικοί φίλοι ήταν στις κερκίδες σήμερα. Ο Θεός να ευλογεί την Κωνσταντινούπολη απόψε», είπε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός.