Το Ισραήλ αποφάσισε να σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την επιχείρηση περίπου έξι μήνες αργότερα, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις πρώτες ώρες της αμερικανο-ισραηλινής αεροπορικής εκστρατείας που ξεκίνησε το Σάββατο, στην πρώτη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη μιας χώρας με αεροπορική επιδρομή.

Η κοινή αεροπορική επίθεση πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας μετά τις πρώτες επιθέσεις που σκότωσαν τους ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο, με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ, και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του συμμάχου του Ιράν, της Χεζμπολάχ, στο Λίβανο.

«Ήδη από τον Νοέμβριο συγκληθήκαμε με τον πρωθυπουργό σε ένα πολύ κλειστό φόρουμ και ο πρωθυπουργός (Μπέντζαμιν Νετανιάχου) έθεσε ως στόχο την εξόντωση του Χαμενεΐ», δήλωσε ο Κατζ στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι N12. Η ημερομηνία ορίστηκε για τα μέσα του 2026, πρόσθεσε.

Το σχέδιο τελικά κοινοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον και προωθήθηκε γύρω στον Ιανουάριο, μετά τις διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στο Ιράν, όταν το Ισραήλ ανησύχησε ότι οι υπό πίεση θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, είπε ο Κατζ.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εξουδετερώσει την υπαρξιακή απειλή που βλέπει στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος. Οι ηγέτες του Ιράν δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής κανένα σημάδι ότι θα παραιτηθούν από την εξουσία.