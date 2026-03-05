Μία από τις πιο σοκαριστικές και ανατριχιαστικές υποθέσεις των τελευταίων χρόνων είναι αυτή του «κανίβαλου της Σκάρας», ο οποίος το 2010 δολοφόνησε και αποκεφάλισε τη σύντροφό του στη Σουηδία, αφήνοντας μόνη της και αβοήθητη την κόρη τους, Τζέιμι.

Για τη μικρή τότε Τζέιμι, αυτό το γεγονός αποτέλεσε μια καμπή που άλλαξε για πάντα τη ζωή της. Ο πατέρας της, Ισάκιν Ντράμπαντ, είχε ήδη χωρίσει από τη μητέρα της, αφήνοντας ένα κενό που μετατράπηκε σε εφιάλτη για τη νεαρή κοπέλα.

Η Τζέιμι διατηρούσε επαφές με τον πατέρα της μετά τον χωρισμό και είχε καλές σχέσεις με τη νέα του σύντροφο, Χέλε Κρίστενσεν, που είχε γίνει σαν δεύτερη μητέρα για εκείνη. Ωστόσο, η σχέση του Ισάκιν με τη Χέλε ήταν συχνά βίαιη και τοξική, και η Τζέιμι βίωνε συγκρούσεις μέσα στο σπίτι.

Όπως θυμάται η ίδια, μια μέρα η Χέλε της είπε:

«Απόλαυσε το γεύμα σου… Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα σου μαγειρέψω, γιατί ο Ισάκιν θα με σκοτώσει».

Τον Νοέμβριο του 2010, οι προφητικές λέξεις της Χέλε έγιναν πραγματικότητα. Ο Ντράμπαντ, αυτοαποκαλούμενος σατανιστής, αποκεφάλισε τη σύντροφό του και μάλιστα κατανάλωσε κομμάτια της σορού.

Σε συνέντευξή της στο LadBible, η Τζέιμι αποκάλυψε πόσο η μητέρα της προσπάθησε να την προστατεύσει από την φρικτή αλήθεια για τον πατέρα της:

«Η ζωή που ήξερα, δεν υπήρχε πια… Δεν μου επιτρεπόταν να βλέπω τηλεόραση, να ακούω ραδιόφωνο ή να πηγαίνω στο σχολείο για μήνες. Οι κουρτίνες κρατιούνταν κλειστές για να μην βλέπουν οι γείτονες…»

Καθώς η δίκη του Ντράμπαντ προχωρούσε, η υπόθεση συγκλόνισε τη Σουηδία. Οι εφημερίδες αποκάλυψαν πως ο δολοφόνος τεμάχισε τη σορό με πριόνι και τσεκούρι, μαγείρεψε μέρη της με γαρνιτούρα φύλλα κάνναβης και διατήρησε ένα ανατριχιαστικό blog, που περιείχε απαντήσεις σε ερωτήσεις κοινού για τα εγκλήματά του.

Ως έφηβη, η Τζέιμι βίωσε εκφοβισμό στο σχολείο και κοινωνικό στιγματισμό λόγω του πατέρα της. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με αποκαλούσαν “η κόρη του κανίβαλου”. Ήμουν απλώς η κόρη του κανίβαλου. Έφυγα από το σχολείο στα 14 και άρχισα να κάνω παρέα με λάθος άτομα… στα 15 μου ήμουν πλήρως εθισμένη».

Η Τζέιμι θυμάται επίσης μια σατανιστική τελετή που ο πατέρας της προσπάθησε να της επιβάλει, κατά την οποία της ζήτησε να «πουλήσει την ψυχή της στον διάβολο», προκαλώντας της βαθύ φόβο και ψυχολογικό τραύμα.

Μετά από το σοκαριστικό περιστατικό, η Τζέιμι στράφηκε στη μητέρα της για υποστήριξη και προστασία. Η μητέρα της της είπε: «Ο πατέρας σου δεν μπορεί να σε μετατρέψει σε αυτό που είναι. Είσαι αγάπη και φως, ποτέ δεν θα γίνεις το σκοτάδι που είναι εκείνος».

Μετά από αυτή τη φράση, η Τζέιμι κατάφερε να βρει την ψυχική δύναμη να αποστασιοποιηθεί από τον πατέρα της και να ξεκινήσει τη δική της ζωή, επιλέγοντας το δρόμο της μακριά από τη βία και το σκοτάδι που τη στιγμάτισε.

«Με λένε κανίβαλο της Σκάρα»

Παρά την καταδίκη του για τη δολοφονία και τη μεταγωγή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ο Ισάκιν Ντράμπαντ συνέχισε να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Karsudden, ανέπτυξε σχέση με μια άλλη τρόφιμο δολοφόνο, ενώ ξεκίνησε και ένα blog, στο οποίο απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τα εγκλήματά του.

Σε ένα από τα άρθρα του έγραψε:

«Οι περισσότεροι λένε ότι ποτέ δεν θα σκότωναν κάποιον, αλλά αν το έχεις κάνει, δεν είναι πια μεγάλο θέμα».

Παράλληλα, άνοιξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου πουλούσε κούκλες βουντού, υπογεγραμμένες με το αίμα του, με τη φράση: «Με λένε κανίβαλο της Σκάρας».