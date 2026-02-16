Ένας Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες κατά την πάροδο των τελευταίων ετών.

Το πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε σήμερα ότι οι εγκληματικές πράξεις πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν σε διάστημα ετών, τόσο σε κατ’ ιδίαν όσο και σε διαδικτυακές συναντήσεις.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από λίγο καιρό και ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση από τον Οκτώβριο ως ύποπτος για διακεκριμένη μαστροπεία.

Προηγουμένως, ωστόσο, είχε γίνει λόγος για περίπου 30 άνδρες.

Η γυναίκα κατήγγειλε η ίδια τον σύζυγό της στην αστυνομία. Η ίδια είπε σε σουηδικό ραδιοφωνικό δίκτυο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα.

Λέγεται ότι ο σύζυγός της πουλούσε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της συζύγου του σε διάφορους ιστότοπους.

Κατηγορίες θα απαγγελθούν εναντίον του τον Μάρτιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Οι πελάτες, οι οποίοι φέρεται ότι προέρχονταν από όλη τη Σουηδία, απειλούνται επίσης με ποινικές διώξεις.