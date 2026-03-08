Ένας έβδομος αμερικανός στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, καθώς «υπέκυψε στα τραύματα» που υπέστη στη διάρκεια επίθεσης της Τεχεράνης «εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου», ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Την περασμένη νύκτα, ένας αμερικανός στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά τις αρχικές επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος σε όλη τη Μέση Ανατολή», έγραψε στο X η αρμόδια για την περιοχή αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

«Είχε τραυματισθεί σοβαρά στον τόπο μιας επίθεσης εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου», την επομένη της έναρξης της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, διευκρίνισε.