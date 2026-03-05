Νέο περιστατικό στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς σε παραλία του Δήμου Ιεράπετρας αποβιβάστηκαν -νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 5-3-2026- συνολικά 39 αλλοδαποί.

Πιο συγκεκριμένα, τα 39 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία Βάτος , απ’ όπου αναμένεται να παραληφθούν και να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής, αρχικά στην Ιεράπετρα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ότι αφορά την υπηκοότητά τους, φέρεται να έχουν δηλώσει ότι είναι από το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο, σύμφωνα με το ΑΠΕ