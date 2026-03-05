Τον αποκλεισμό του Χάρι Μαγκουάιρ από την Premier League μετά την οριστική καταδίκη του για όσα έκανε το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο, ζητάνε Έλληνες αστυνομικοί που είχαν δεχθεί επίθεση, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο διεθνής Άγγλος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κάνει έφεση μετά την καταδικαστική απόφαση, αυτή όμως απορρίφθηκε και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειωθεί η ποινή.

Στον Μαγκουάιρ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή και το γεγονός ότι δεν ζήτησε συγγνώμη από τους αστυνομικούς που είχαν δεχθεί επίθεση από τον ίδιο στη Μύκονο το 2020, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον αίτημα αποκλεισμού του από την Premier League.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ιωάννης Παραδείσης, δικηγόρος των Ελλήνων αστυνομικών που ισχυρίστηκαν ότι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να συλλάβουν τον Μαγκουάιρ, έκανε την ακόλουθη δήλωση…

«Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί που ήταν τα θύματα σε αυτή την υπόθεση παρευρέθηκαν περιμένοντας, τουλάχιστον, μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο, μια στοιχειώδη χειρονομία σεβασμού προς άτομα που απλώς εκτελούσαν το νόμιμο καθήκον τους.

Δεν προσφέρθηκε τέτοια συγγνώμη, μια στάση που λέει πολλά για τον χαρακτήρα του. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι απολύτως απαράδεκτο οι αστυνομικοί, κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, να υφίστανται σωματική βλάβη στα χέρια ενός μέλους του κοινού, ακόμη και αν η βλάβη αυτή χαρακτηρίζεται νομικά από το δικαστήριο ως «ελαφριά σωματική βλάβη».

Είναι ασυμβίβαστο με τις αξίες του αθλητισμού και με το καθεστώς προτύπου που αναμένεται να ενσαρκώνουν οι κορυφαίοι αθλητές, ένα άτομο με ποινικό μητρώο για βία να συνεχίζει να εμφανίζεται ως παίκτης της Premier League και ως δημόσιο πρόσωπο που θαυμάζουν οι νεαροί οπαδοί σε όλο τον κόσμο».