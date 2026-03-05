Ο Ρισόν Χολμς θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (7/3), σε αντίθεση με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που έχει φλεγμονή στο πόδι.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν είχε προπονηθεί την Τετάρτης (4/3) λόγω ιγμορίτιδας, μία μέρα μετά όμως είναι μια χαρά και ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης μαζί με τους συμπαίκτες του.

Αυτό σημαίνει πως ο Αταμάν τον υπολογίζει για το ματς στο ΣΕΦ, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο νίκη καθώς έχει πέσει στη 10η θέση της βαθμολογίας στη Euroleague και θέλει οπωσδήποτε να ανέβει.

Σε αντίθεση με τον Χολμς, ο Σαμοντούροβ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τη φλεγμονή που έχει στο πόδι και δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι, όπως είπε και ο Αταμάν στις δηλώσεις του.