Η Alter Ego Media υπέγραψε σήμερα, 5 Μαρτίου 2026, συμφωνία για την απόκτηση 175.352 κοινών ονομαστικών μετοχών της ψηφιακής πλατφόρμας εισιτηρίων για εκδηλώσεις, MORE.GR, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,1% του μετοχικού της κεφαλαίου. Πωλήτρια είναι η «Werealize.com Investments Limited», η οποία παραμένει μέτοχος με 49,9%.

Το αρχικό τίμημα διαμορφώνεται σε 20.040.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται πρόσθετη προσαρμογή ίση με 50,1% των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων και απαιτήσεων της More.gr, μετά την αφαίρεση υποχρεώσεων που θεωρούνται χρέος, όπως διαμορφώθηκαν στις 31.12.2025. Παράλληλα, υπάρχει μηχανισμός πρόσθετου τιμήματος (earn-out), υπό προϋποθέσεις, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα των χρήσεων 2026, 2027 και 2028.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της συναλλαγής (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο αναπροσαρμοσμένο αρχικό τίμημα) δεν μπορεί να υπερβεί τα 30.060.000 ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε ανώτατο όριο αποτίμησης 60.000.000 ευρώ για το 100% της More.gr.

Η εικόνα της More.gr σε Ελλάδα και Κύπρο

Η More.gr δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της πώλησης, μεσολάβησης προς έκδοση και έκδοσης εισιτηρίων για εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα. Στην Κύπρο δρα μέσω 100% θυγατρικής («More.com Online Services CY LTD»).

Σε επίπεδο κλίμακας, η εταιρεία αναφέρει περίπου 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες στην ψηφιακή της πλατφόρμα. Για το 2025, η συνολική αξία συναλλαγών (Gross Transaction Value) που διακινήθηκε μέσω της πλατφόρμας έφτασε περίπου τα 155 εκατ. ευρώ, με πωλήσεις άνω των 7.000.000 εισιτηρίων και υποστήριξη περισσότερων από 27.000 εκδηλώσεων.

Με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο για τη χρήση 2026, ο κύκλος εργασιών της More.gr αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε 5,2 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση της Alter Ego Media να σημειώνει ότι η συμβολή θα είναι θετική στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου.

Στρατηγική στροφή στο live entertainment

Η Alter Ego Media τοποθετεί τη συναλλαγή στο πλαίσιο του επενδυτικού της πλάνου για επέκταση σε νέες δραστηριότητες και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της στον κλάδο του Live Entertainment.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει τις προοπτικές συνεργειών με μια πλατφόρμα που διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στη διάθεση εισιτηρίων και τεχνολογική υποδομή, σε μια αγορά όπου η ψηφιακή διανομή αποτελεί κρίσιμο κανάλι για διοργανωτές και χώρους εκδηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ALTER EGO MEDIA ανακοίνωσε επένδυση στη STAGES NETWORK για την απόκτηση του 49% έναντι συνολικά 4 εκατ. ευρώ, (1 εκατ. για υφιστάμενες μετοχές και 3 εκατ. μέσω αύξησης κεφαλαίου), με δικαίωμα για επιπλέον 9% έως τις 31.12.2027, σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε θεατρικές και μουσικές παραγωγές και διαχειρίζεται 10 θέατρα και τον πολυχώρο Stage Seven.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της MORE.GR αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για επέκταση στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο των live events και της ζωντανής ψυχαγωγίας. Η MORE.GR έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην αγορά, σημαντική τεχνολογική υποδομή και υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης από το κοινό και τους διοργανωτές εκδηλώσεων.»

Από την πλευρά του, ο Ιδρυτής της More.gr, Χάρης Καρώνης, ανέφερε: «Στόχος μας είναι, μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Όμιλο της Alter Ego Media, να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία για τους συνεργάτες και τους διοργανωτές που εμπιστεύονται την πλατφόρμα, αλλά και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και εμπειρίες στους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες και θεατές που επιλέγουν τη More για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις και θεάματα.»

Χρηματοδότηση και σύμβουλοι

Η κάλυψη του αρχικού τιμήματος και του πρόσθετου αναπροσαρμοσμένου αρχικού τιμήματος θα γίνει κατά 62% από αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατά 38% από προϊόν τραπεζικού δανεισμού, ενώ τυχόν πρόσθετο τίμημα θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια.