Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Ιρανούς να εκκενώσουν τις βιομηχανικές περιοχές Αμπάς Αμπάντ και Σενζάρ, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας.



Την ίδια ώρα, τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις από διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.



Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, είναι σε εξέλιξη μια πυραυλική επίθεση στην ανατολική Τεχεράνη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.