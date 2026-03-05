Mπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο και παραβάσεων των κανόνων FIR Αθηνών προχώρησε η Τουρκία την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Επτά αεροσκάφη, δύο ζεύγη μαχητικών F-16, ένα ATR-72, ένα CN-235 και ένα UAV έκαναν 8 παραβıάσεις και 8 παραβάσεις των κανόνων FIR Αθηνών στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δύο παραβάσεις έγιναν από το ζεύγος των μαχητικών αεροσκαφών, μία από το ATR-72, μία από το UAV και 4 από το CN-235. Επίσης έγιναν δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα F-16 και 6 από το ATR-72.

Όλα τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.