Ο Ιρανός πρεσβευτής στη Σαουδική Αραβία, Αλιρεζά Εναγιατί, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Τεχεράνη είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, για την οποία το Ριάντ είχε δείξει το Ιράν ως υπαίτιο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του σε αποκλειστική συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ιρανός διπλωμάτης τόνισε ότι «κανένα drone δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ», σημειώνοντας ότι όταν η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση «αναλαμβάνει την ευθύνη».

Η σαουδαραβική πλευρά είχε ανακοινώσει ότι κατά τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σημειώθηκε πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης στο συγκρότημα της πρεσβείας των ΗΠΑ, την οποία απέδωσε σε επιδρομή δύο drones.

Ο Εναγιατί, την ίδια στιγμή, ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία για τη δέσμευσή της ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων ή του εδάφους της για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι πριν από το ξέσπασμα του πολέμου το Ριάντ είχε ταχθεί υπέρ των διπλωματικών προσπαθειών αποκλιμάκωσης με την Ουάσινγκτον.