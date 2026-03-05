Έναν έξυπνο αυτοματοποιημένο θάλαμο για κότες, μια πλατφόρμα αυτόνομης πλοήγησης σχεδιασμένη για πανεπιστήμια, εργαστήρια και startups που αναπτύσσουν εφαρμογές ρομποτικής και παιδικά ζελεδάκια με βάση το ρεβίθι παρουσίασαν ως επιχειρηματικές προτάσεις και βραβεύτηκαν για αυτές φοιτητικές ομάδες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Οι βραβευθείσες από τον πρύτανη του ΔΙΠΑΕ επιχειρηματικές προτάσεις αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας του ΔΙΠΑΕ, που διεξήχθη μέσω του έργου «Πανεπιστήμια Αριστείας» και της δράσης του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΔΙΠΑΕ. Οι παρουσιάσεις αξιολογήθηκαν με βάση την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, το αναπτυξιακό δυναμικό και την επιχειρησιακή ωριμότητα των προτάσεων.

Οι επιχειρηματικές ιδέες: Ο θάλαμος για όρνιθες αφορά την ανάπτυξη και εμπορική διάθεση ενός έξυπνου, πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος εκτροφής ορνίθων με τεχνολογίες IoT, που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση μέσω web εφαρμογής. Περιλαμβάνει αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας, αυτόματο τάισμα, αισθητήρες για θερμοκρασία/καιρό/στάθμη τροφής-νερού, RFID ταυτοποίηση για καταγραφή της παρουσίας κάθε όρνιθας, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και ενεργειακή αυτονομία με φωτοβολταϊκό και μπαταρία, με στόχο τη μείωση κόστους και χρόνου και ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας, παραγωγικότητας και βελτίωση της ευζωίας.

Η ομάδα EVVA PROJECT παρουσίασε μια modular ρομποτική πλατφόρμα αυτόνομης πλοήγησης βασισμένη στο ROS2, σχεδιασμένη για πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και startups που αναπτύσσουν εφαρμογές ρομποτικής. Στόχος της είναι να προσφέρει μια χαμηλού κόστους και ανοιχτής αρχιτεκτονικής λύση, επιτρέποντας ανάπτυξη και δοκιμή αλγορίθμων πλοήγησης και ρομποτικών εφαρμογών σε πραγματικό hardware. Η πλατφόρμα είναι παραμετροποιήσιμη και επεκτάσιμη, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ προσομοίωσης και πραγματικής υλοποίησης αυτόνομων συστημάτων.



Η φοιτητική ομάδα «CiciJel» ανέπτυξε την επιχειρηματική ιδέα για βιολογικά ζελεδάκια με βάση το ρεβίθι και φυσικούς χυμούς φρούτων, τα οποία αποτελούν ένα υγιεινό σνακ με φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Τα ζελεδάκια δεν περιέχουν ζωική ζελατίνη, τεχνητά χρώματα ή προσθήκη ζάχαρης, στοχεύοντας να προσφέρουν μια πιο θρεπτική εναλλακτική στα συμβατικά γλυκά για παιδιά, αξιοποιώντας παράλληλα ελληνικές πρώτες ύλες και πρακτικές βιωσιμότητας.



«Μέσω της δράσης αυτής ενισχύεται η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το επιχειρηματικό οικοσύστημα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση των καινοτόμων ιδεών σε πραγματικά επιχειρηματικά εγχειρήματα. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος μπορεί να αποτελέσει πυλώνα επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση της χώρας», δήλωσε ο κ. Αγγελόπουλος συγχαίροντας τους φοιτητές που διακρίθηκαν.



Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΔΙΠΑΕ προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στη φοιτητική κοινότητα, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών νεοφυών επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.