Ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπό τη σκιά των απειλών από το Ιράν, θέτει το σύστημα υγείας της Κύπρου σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.

Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ήδη στα χέρια τους συγκεκριμένες οδηγίες για την άμεση μετάβαση σε πολεμικό καθεστώς λειτουργίας, με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) να διαβεβαιώνει για την επάρκεια των μηχανισμών.

Η διαχείριση της κρίσης και το «αόρατο» πλάνο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Πάμπος Χαριλάου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ξεκαθάρισε ότι η προετοιμασία καλύπτει κάθε πιθανό σενάριο, από φυσικές καταστροφές έως εξωτερικές επιθέσεις. Αναφερόμενος στην ετοιμότητα των αρχών, ο κ. Χαριλάου τόνισε:

«Όσον αφορά πόλεμο υπάρχει ειδικό απόρρητο σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και αξιολογείται και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την συμβολή των νοσοκομείων μας σε τέτοιου είδους συμβάντα.»

Στην ερώτηση για τον λόγο που το συγκεκριμένο πλάνο παραμένει απόρρητο, ο ίδιος εξήγησε ότι η φύση των πληροφοριών επιβάλλει τη γνώση τους μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Στις προβλέψεις του σχεδίου περιλαμβάνεται ο ακριβής διαχωρισμός του προσωπικού, καθώς έχει οριστεί ποιοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους και ποιοι θα στελεχώσουν την εφεδρεία ή την Πολιτική Άμυνα.

Έτοιμοι για το «πράσινο φως»

Η επικοινωνία και ο συντονισμός των υγειονομικών μονάδων αποτέλεσαν το αντικείμενο πρόσφατης σύσκεψης, όπου επαναξιολογήθηκαν οι τρόποι ενημέρωσης του προσωπικού. Ο κ. Χαριλάου ήταν σαφής ως προς την ταχύτητα ανταπόκρισης:

«Υπάρχει ο μηχανισμός, έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό, σε περίπτωση που θα έχουμε το οποιοδήποτε μήνυμα, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση.»

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το alphanewslive, η προετοιμασία δεν περιορίζεται στις υπάρχουσες δομές. Υπάρχουν πλέον σαφείς διαδικασίες για την εκκένωση χώρων, αλλά και για το πού και πώς θα μπορούσε να στηθεί ένα νέο νοσοκομείο από το μηδέν αν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Η προσπάθεια αυτή, που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, στοχεύει στο να μην υπάρξει κανένα κενό ενημέρωσης τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης.