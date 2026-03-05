Η αυτόνομη Κουρδική Περιφέρεια στο βόρειο Ιράκ στέλνει στρατιωτικό εξοπλισμό στα σύνορα με το Ιράν, επικαλούμενη «αποκλειστικά λόγους προστασίας των συνόρων», την ώρα που ο κουρδικός παράγοντας εμπλέκεται όλο και πιο ενεργά στον πόλεμο που πλέον αγκαλιάζει και το ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φάλαγγες στρατιωτικών οχημάτων κινούνται προς την παραμεθόρια ζώνη του Κουρδιστάν με το Ιράν, κίνηση που η κυβέρνηση της Περιφέρειας αποδίδει σε ενίσχυση της «απλής συνοριακής φύλαξης». Το υπουργείο Εσωτερικών της Κουρδικής Περιφέρειας έχει ήδη στείλει ενισχύσεις Πεσμεργκά κατά μήκος της μεθορίου, με στόχο, επισήμως, να «σφίξει τον κλοιό» και να αποτρέψει διεισδύσεις ένοπλων ομάδων.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον βάσεων ιρανικών κουρδικών οργανώσεων στο έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, χτυπώντας αρχηγεία κομμάτων όπως το PDKI και την Κομάλα σε περιοχές γύρω από το Ερμπίλ και τη Σουλεϊμανίγια. Η Τεχεράνη κατηγορεί εδώ και χρόνια τους Κούρδους αντάρτες που δρουν από την αυτόνομη Περιφέρεια ότι λειτουργούν ως «μοχλός» των ΗΠΑ και του Ισραήλ για αποσταθεροποίηση των δυτικών επαρχιών του Ιράν.

Military equipment en route to the Kurdistan Region's border with Iran.



Kurdistan Regional Government: "They are only for border protection." @hey_itsmyturn pic.twitter.com/vHqTdCYwGL — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Κουρδικές δυνάμεις και σενάρια χερσαίας εισβολής

Παράλληλα, κουρδικές οργανώσεις όπως το PJAK και ιρανικά κουρδικά κόμματα φέρονται να έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες μαχητές κατά μήκος των ορεινών συνόρων, με αναφορές ακόμη και για έναρξη περιορισμένων χερσαίων επιχειρήσεων μέσα στο ιρανικό έδαφος από τις 2 Μαρτίου. Ανοικτές πηγές περιγράφουν κινήσεις μαχητών και υλικού στην οροσειρά του Ζάγκρος και στα βουνά Καντίλ, με στόχο πιθανές επιθέσεις φθοράς σε ιρανικούς στόχους, την ώρα που η Τεχεράνη ανοίγει παράλληλα μέτωπο και προς Ισραήλ.

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η CIA εργάζεται ώστε να ενισχύσει και να εξοπλίσει ιρανικές κουρδικές δυνάμεις, με στόχο την πρόκληση εσωτερικής εξέγερσης κατά του καθεστώτος, κάτι που στην Τεχεράνη αντιμετωπίζεται ως απόδειξη ότι οι Κούρδοι χρησιμοποιούνται ως «δεύτερο μέτωπο» στη σύγκρουση. Το Ιράν απαντά με συνεχείς διασυνοριακές επιχειρήσεις, προειδοποιώντας Βαγδάτη και Ερμπίλ ότι δεν θα ανεχθεί «τρομοκρατικές ομάδες» στα πίσω σύνορά του, ενώ το Ερμπίλ επιχειρεί να ισορροπήσει, δηλώνοντας πως οι ενισχύσεις στα σύνορα είναι μόνο αμυντικές και πως τηρεί τη διμερή συμφωνία ασφαλείας του 2023 με την Τεχεράνη.

Η κινητοποίηση στον κουρδικό βορρά έρχεται σε μια στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη ξεχειλίσει τα σύνορα Γάζας, Λιβάνου και Συρίας, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι η μετατροπή του κουρδικού ζητήματος σε ανοικτό μέτωπο εναντίον του Ιράν μπορεί να συμπαρασύρει Ιράκ και γειτονικές χώρες σε ένα νέο, ανεξέλεγκτο κύκλο συγκρούσεων. Για την ώρα, τα κουρδικά κόμματα στην ιρακινή Περιφέρεια κρατούν επίσημα αποστάσεις, ωστόσο η αποθήκευση υλικού και οι κινήσεις μαχητών στα σύνορα δείχνουν ότι το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί τόσο από τις αποφάσεις στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη όσο και από τις ισορροπίες μέσα στο ίδιο το κουρδικό στρατόπεδο.