Η Μονακό ηττήθηκε με 88-70 από τη Φενέρμπαχτσε για την 30η αγωνιστική της Euroleague και ο Μάικ Τζέιμς είχε επεισόδιο με τον Ελί Οκομπό μετά το τέλος του αγώνα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και η ήττα, όπως φαίνεται, προκάλεσε αρκετά νεύρα.

Μετά το τέλος του ματς, πριν καν φύγουν για τα αποδυτήρια, οι Τζέιμς και Οκομπό τα είπαν σε έντονο ύφος και χρειάστηκε να μπουν οι συμπαίκτες τους στη μέση για να μην ξεφύγει η κατάσταση.