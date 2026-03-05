Ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «μόλις ξεκίνησαν να πολεμούν» το Ιράν: «Οι προμήθειες πυρομαχικών μας είναι πλήρεις και η θέλησή μας ατσάλινη».

Μιλώντας ενώπιον του US Central Command, που έχει αρμοδιότητα για τη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Χέγκσεθ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν αποκλειστικά το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων στο Ιράν και θα συνεχίσουν να το κάνουν «όσο χρειαστεί για να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν» τους στόχους τους.

«Εμείς ορίζουμε τον ρυθμό», δήλωσε. «Εμείς καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα υπό την καθοδήγηση του διοικητή στο πεδίο».

Αναφερόμενος στα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ είπε ότι «οι πυρομαχικές μας προμήθειες είναι πλήρεις και η θέλησή μας ατσάλινη».

Secretary of War Hegseth: "The amount of firepower over Iran and Tehran is about to surge dramatically" pic.twitter.com/fqssu7d6h0 — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

«Μόλις ξεκινήσαμε να πολεμάμε και να πολεμάμε αποφασιστικά», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους. «Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε, κάτι που είναι μια πραγματικά κακή εκτίμηση».

Sec of War Hegseth: "The Iranian people showed a lot of courage in those protests, and the Iranian regime was revealed for what it is in how they reacted to that" pic.twitter.com/Z4LCIAhaIR — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Την Τετάρτη, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες, το μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επεκτείνουν τους στρατιωτικούς τους στόχους στο Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Reuters ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετέχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Q: The president said he would like to have a say in who's the next leader of Iran. Is this an expansion of your military objective?



Hegseth: Well, there's no expansion. Ultimately, I think the president is having a heck of a say in who runs Iran, given the ongoing operation we… pic.twitter.com/kWtNNXcxXl — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Το Πεντάγωνο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική επιχείρηση, γνωστή ως Operation Epic Fury, επικεντρώνεται στην καταστροφή των επιθετικών πυραύλων του Ιράν, της παραγωγής πυραύλων και του Ναυτικού, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Δεν υπάρχει επέκταση στους στόχους μας. Ξέρουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να πετύχουμε», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έχει πολύ μεγάλο λόγο για το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν, δεδομένης της τρέχουσας επιχείρησης».