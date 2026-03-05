Ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «μόλις ξεκίνησαν να πολεμούν» το Ιράν: «Οι προμήθειες πυρομαχικών μας είναι πλήρεις και η θέλησή μας ατσάλινη».

Μιλώντας ενώπιον του US Central Command, που έχει αρμοδιότητα για τη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Χέγκσεθ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν αποκλειστικά το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων στο Ιράν και θα συνεχίσουν να το κάνουν «όσο χρειαστεί για να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν» τους στόχους τους.

«Εμείς ορίζουμε τον ρυθμό», δήλωσε. «Εμείς καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα υπό την καθοδήγηση του διοικητή στο πεδίο».

Αναφερόμενος στα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ είπε ότι «οι πυρομαχικές μας προμήθειες είναι πλήρεις και η θέλησή μας ατσάλινη».

«Μόλις ξεκινήσαμε να πολεμάμε και να πολεμάμε αποφασιστικά», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους. «Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε, κάτι που είναι μια πραγματικά κακή εκτίμηση».

Την Τετάρτη, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες, το μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επεκτείνουν τους στρατιωτικούς τους στόχους στο Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Reuters ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετέχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Το Πεντάγωνο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική επιχείρηση, γνωστή ως Operation Epic Fury, επικεντρώνεται στην καταστροφή των επιθετικών πυραύλων του Ιράν, της παραγωγής πυραύλων και του Ναυτικού, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Δεν υπάρχει επέκταση στους στόχους μας. Ξέρουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να πετύχουμε», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έχει πολύ μεγάλο λόγο για το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν, δεδομένης της τρέχουσας επιχείρησης».