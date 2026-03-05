Το Κουβέιτ βρέθηκε στο επίκεντρο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στη χώρα, σύμφωνα με ανώνυμες κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Η πρεσβεία είχε ήδη κλείσει αφού αποτέλεσε στόχο ιρανικής επίθεσης, ενώ στοχοποιήσεις έχουν καταγραφεί και στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας απέτρεψαν επίθεση με πύραυλο, ο οποίος είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο του Κουβέιτ, ενισχύοντας την ανησυχία για κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια από τον αναχαιτισμένο πύραυλο προκάλεσαν μόνο μικρές ζημιές.

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά στη κοινή Αεροπορική Βάση Ali Al Salem (AASAB), που ανήκει στις ΗΠΑ και το Κουβέιτ, η οποία δέχθηκε πλήγμα από ιρανικά όπλα.