Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης εναντίον του Τελ Αβίβ προκάλεσαν αρκετές εκρήξεις, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Οι σειρήνες προειδοποίησης ενεργοποιήθηκαν για να προστατευτεί ο πληθυσμός, ο οποίος κατευθύνθηκε στα καταφύγια, ενώ οι αρχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας ανέφεραν μόνο υλικές ζημιές.

Σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιδρομή με drones και πυραύλους εναντίον «στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ».

Ya no es Boom Boom Tel Aviv



Es BOOM BOOOOM BOOM BOOM BOOOOM BOOM… pic.twitter.com/PaLYNdupem — Dani – La SemiYA de la VERDAD (@La_SemiYA_dl_VD) March 6, 2026

Αρκετές σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σε δυο φάσεις μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Τελ Αβίβ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης ως την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με άλλη ομάδα του AFP.

Λάμψεις των κινητήρων πυραύλων φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Νετάνια, βόρεια του Τελ Αβίβ, στις ακτές στη Μεσόγειο.

Tel Aviv is getting hit hard right now. pic.twitter.com/6Xx5v2L8uF — zayn (@11amtweets__) March 6, 2026

Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι έσπευσαν σε διάφορες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας, χωρίς ούτε εκεί να γίνει λόγος για θύματα ούτε από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ούτε από την αστυνομία.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει πολυκατοικία στο κεντρικό Ισραήλ, όπου χτυπήθηκε αυλή, χωρίς πάντως να απειληθεί το ίδιο το κτίριο.