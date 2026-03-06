Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές τους ενέργειες στη θάλασσα με στόχο να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να επιχειρεί ναυτικά, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας τους.

Σύμφωνα με αναφορές, ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones δέχθηκε πλήγμα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) περιγράφει το σκάφος ως πολύ μεγάλο —συγκρίσιμο σε μέγεθος με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου— και φαίνεται να υπέστη σοβαρές ζημιές μετά την επίθεση.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν συγκρατούνται στη αποστολή να βυθίσουν ολόκληρο το Ιρανικό Ναυτικό. Σήμερα, ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones, περίπου στο μέγεθος ενός αεροπλανοφόρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δέχθηκε πλήγμα και τώρα καίγεται» αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτηση της στο Χ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος των ζημιών ή ενδεχόμενες απώλειες.