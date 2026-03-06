Σε «υπηρεσία μιας στάσης» για τη μεταβίβαση ακινήτων μετατρέπονται οι συμβολαιογράφοι, αναλαμβάνοντας πλέον το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και μεταβιβάσεων λόγω κληρονομιάς. Στόχος της ρύθμισης, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη «για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, μέσω της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών σε ένα σημείο.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, οι συμβολαιογράφοι αποκτούν διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις απαλλαγής φόρου, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά. Τα διάφορα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές. Για τους συμβολαιογράφους θα υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υπηρεσίας μιας στάσης, ο συμβολαιογράφος:

Συντάσσει το σχέδιο του συμβολαίου σε συμφωνία με τους συμβαλλόμενους.

Συλλέγει με διαλειτουργικότητα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως:

αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου,

κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου,

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού, καθώς και της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού.

αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού, καθώς και της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού. Δηλώνει, εισπράττει μετά από τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου ή το οφειλόμενο ποσοστό του φόρου κληρονομιάς, κατά περίπτωση.

ή το οφειλόμενο ποσοστό του φόρου κληρονομιάς, κατά περίπτωση. Δηλώνει, εισπράττει μετά από τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, αν δεν έχει καταβληθεί.

για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, αν δεν έχει καταβληθεί. Παρακρατεί από το τίμημα και καταβάλλει προς τη Φορολογική Διοίκηση το ποσό που έχει προσδιοριστεί με πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , προς εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και προς άρση της κατάσχεσης που τυχόν έχει επιβληθεί επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή προς τη Φορολογική Διοίκηση.

, προς εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και προς άρση της κατάσχεσης που τυχόν έχει επιβληθεί επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή προς τη Φορολογική Διοίκηση. Εισπράττει και αποδίδει τα τέλη εγγραφής του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο.

στο Κτηματολόγιο. Εισπράττει και αποδίδει το τίμημα της συναλλαγής στον πωλητή.

στον πωλητή. Υπογράφει τη συμβολαιογραφική πράξη μετά από τους συμβαλλόμενους και την καταβολή των συνολικών χρηματικών ποσών που έχουν συμφωνηθεί και αυτών που αντιστοιχούν σε φόρους, τέλη, έξοδα, αμοιβή του συμβολαιογράφου.

που έχουν συμφωνηθεί και αυτών που αντιστοιχούν σε φόρους, τέλη, έξοδα, αμοιβή του συμβολαιογράφου. Υποβάλλει τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο με διαλειτουργικότητα προς εγγραφή.

Αμοιβή

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων που καθορίζουν τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων.