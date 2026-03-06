Το νέο δαχτυλίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα είναι πραγματικά ένα γκραν σλαμ.

Η Νο 1 τενίστρια στον κόσμο, 27 ετών, αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της Γιώργο Φρανγκούλη. Ο 37χρονος Βραζιλιάνος επιχειρηματίας της έκανε πρόταση γάμου στις 3 Μαρτίου μπροστά σε μια εντυπωσιακή διακόσμηση με τριαντάφυλλα και κεριά, χαρίζοντάς της ένα ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι με οβάλ διαμάντι 12 καρατίων, τοποθετημένο σε πλατίνα, με καμπύλη βάση σμαραγδένιες λεπτομέρειες. Όπως αναφέρει η Page Six, το σμαράγδι είναι ο αγαπημένος πολύτιμος λίθος της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Εσύ κι εγώ, για πάντα», ενώ δέχτηκε συγχαρητήρια από διάσημους φίλους, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

All the details on Aryna Sabalenka’s 12-carat engagement ring from Georgios Frangulis https://t.co/2ePOdv8A3f pic.twitter.com/y7JbAT7rfv — Page Six (@PageSix) March 5, 2026

Tο σμαράγδι είναι ο αγαπημένος πολύτιμος λίθος της Αρίνα Σαμπαλένκα

Το δαχτυλίδι σχεδιάστηκε από την Ισαμπέλα Γκρούτμαν, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας κοσμημάτων Isa Grutman, η οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Φραγκούλη για να τελειοποιήσουν το κόσμημα.

«Πάντα θαύμαζα την αγάπη και τη σχέση τους, οπότε ένιωσα απίστευτα κολακευμένη όταν ο Γιώργος μού ζήτησε να σχεδιάσω αυτό το κόσμημα», δήλωσε η Ισαμπέλα Γκρούτμαν στην εφημερίδα New York Post. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Περάσαμε μήνες δουλεύοντας πάνω στον σχεδιασμό, επιλέγοντας τις πέτρες και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής για να το κάνουμε πραγματικά ξεχωριστό για την Αρίνα. Αυτό που το έκανε ακόμη πιο ιδιαίτερο ήταν η ιδέα του Γιώργου να ενσωματώσει σμαράγδια στο σχέδιο, καθώς είναι ο αγαπημένος της πολύτιμος λίθος, μια προσωπική πινελιά που κάνει το δαχτυλίδι πραγματικά δικό της».

Η Κρίστι Κουλινάν, συνιδρύτρια της εταιρείας κοσμημάτων «Plum Diamonds», δήλωσε ότι η σμαραγδένια λεπτομέρεια ήταν αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή της. «Προσωπικές πινελιές όπως αυτή δίνουν ακόμη μεγαλύτερο νόημα και σημασία σε μια τόσο σημαντική στιγμή», είπε.

Η Κρίστι Κουλινάν εκτίμησε την αξία του δαχτυλιδιού σε πάνω από 750.000 δολάρια, εφόσον πρόκειται για φυσικό διαμάντι, ανάλογα με την κοπή και την καθαρότητα. Πρόσθεσε ότι ένα παρόμοιο δαχτυλίδι με διαμάντι εργαστηρίου θα κόστιζε περίπου 25.000 δολάρια.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά δαχτυλίδια διασήμων

Αυτό το τοποθετεί στην ίδια κατηγορία με μερικά από τα πιο εντυπωσιακά δαχτυλίδια διασήμων. Το οβάλ δαχτυλίδι της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν από τον Τράβις Μπάρκερ σχεδιασμένο από τη Λορέιν Σβαρτς με περίπου 10 έως 12 καράτια και εκτιμώμενη αξία περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ το διαμάντι σε σχήμα καρδιάς της Κρις Τζένερ, το οποίο παρουσίασε για πρώτη φορά το 2023, έχει περίπου 10 καράτια και αξία 1,2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ειδικούς.

Η οβάλ κοπή αποτελεί κλασική επιλογή για κάποιο λόγο, σημείωσε η Κρίστι Κουλινάν. «Τα οβάλ διαμάντια είναι πάντα αγαπημένα, διαχρονικά, κολακευτικά και δείχνουν μεγαλύτερα σε σχέση με το βάρος τους σε καράτια», είπε, προσθέτοντας ότι οι επιμήκεις πέτρες είναι μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή. «Οι πιο μακριές πέτρες επιμηκύνουν τα δάχτυλα, οδηγούν το βλέμμα πάνω και κάτω αντί κατά μήκος του δαχτύλου, κάτι που τονίζει και λεπταίνει τα δάχτυλα».

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είχε αφήσει μια δημόσια υπόνοια προς τον αγαπημένο της νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αστειευόμενη στο διεθνές τουρνουά τένις του Μπρισμπέιν τον Ιανουάριο: «Ευχαριστώ τον φίλο μου, ελπίζω σύντομα να μπορώ να σε αποκαλώ κάπως αλλιώς». Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια γκραν σλαμ αναφέρθηκε σε αυτό το σχόλιο σε δεύτερη ανάρτηση για τον αρραβώνα, γράφοντας: «Τελικά μπορώ να τον αποκαλώ κάπως αλλιώς, αρραβωνιαστικός». Η πραγματική στιγμή της πρότασης, ωστόσο, την αιφνιδίασε. Σε πλάνα από την πρόταση γάμου, φοράει φαρδιά τζιν και λευκό μπλουζάκι, μαζί με σαγιονάρες και χαλαρή πλεξούδα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η «Women’s Tennis Association», η Λευκορωσίδα επαγγελματίας τενίστρια μπαίνει στην προπόνηση κρατώντας τον σκύλο της και δείχνει το δαχτυλίδι της όταν κάποιος πίσω από την κάμερα τη ρωτά αν ξαφνιάστηκε. «Δηλαδή, φυσικά», είπε γελώντας. «Είδατε τι φοράω; Ούτε μακιγιάζ, σαγιονάρες και αυτό το ντύσιμο!». Όταν τη ρώτησαν πώς νιώθει, απάντησε γελώντας: «Νιώθω ότι λάμπω!».

Η Ισαμπέλα Γκρούτμαν μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο από τα παρασκήνια που δείχνει τη διαδικασία της δημιουργίας, από την επιθεώρηση της πέτρας μέχρι την εξέταση ψηφιακών σχεδίων του κοσμήματος. «Αναλύω αυτό το οβάλ διαμάντι 12 καρατίων», είπε. «Όταν ζητώ από τον μελλοντικό σύζυγο να επιλέξει το τέλειο δαχτυλίδι και τις πέτρες, πρώτα αναλύω τη γυναίκα. Πώς είναι; Είναι πιο μοντέρνα; Είναι πιο κλασική;».

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αγωνίζεται αυτή την περίοδο στο διεθνές τουρνουά τένις του Ίντιαν Γουέλς στην Καλιφόρνια, με τον Γιώργο Φραγκούλη να την υποστηρίζει από την άκρη του γηπέδου και με λίγη επιπλέον λάμψη πλέον στο αριστερό της χέρι.