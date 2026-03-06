Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 6/3 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής με τους οδηγούν να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Καραμπόλα τριών οχημάτων έχει σημειωθεί στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού, με αποτέλεσμα να σημειώνεται μποτιλιάρισμα και στις δύο κεντρικές λεωφόρους προς το σημείο συνάντησής τους.

Σημειωτόν κινούνται επίσης οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής προς το Ζεφύρι, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στο τελευταίο χιλιόμετρο προς την Ομόνοια.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειόνται:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/OYpufvcR4F — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 6, 2026

