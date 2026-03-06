Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη φονική στιγμή που ο 53χρονος Σενεγαλέζος μετανάστης, Ντιάγκα Ντιανέ, άρχισε να πυροβολεί προς το πλήθος έξω από μπαρ στο Όστιν του Τέξας των ΗΠΑ την Κυριακή.

Στο ανατριχιαστικό υλικό, το οποίο επιβεβαιώθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό FOX 7 του Όστιν, ο Ντιάγκα Ντιανέ φαίνεται να περπατά στο πεζοδρόμιο φορώντας γκρι φούτερ με την επιγραφή «Ιδιοκτησία του Αλλάχ», πριν σηκώσει το τουφέκι του και πυροβολήσει τουλάχιστον δώδεκα φορές.

Horrifying video shows moment deranged Senegalese mass shooter opens fire outside Austin bar https://t.co/E78eDNSA1Z pic.twitter.com/bgDswnoxQQ — New York Post (@nypost) March 1, 2026

Πανικός και αίμα έξω από το μπαρ στο Όστιν

«Τι στο διά…λο συμβαίνει! Ιησού Χριστέ!», φωνάζει ο άνθρωπος που φαίνεται να τραβά το βίντεο κατά τη διάρκεια της αιματοχυσίας, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, την ώρα που εκατοντάδες θαμώνες των μπαρ έφευγαν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Καπνός φαίνεται να βγαίνει από την κάννη του όπλου του δράστη καθώς πυροβολεί για αρκετά δευτερόλεπτα, πριν τελικά φαίνεται να πέφτει στο έδαφος έξω από το μπαρ «Buford’s Backyard Beer Garden», ένα δημοφιλές στέκι κοντά στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Όταν σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, τρεις άνθρωποι ήταν νεκροί και άλλοι 14 τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρει η New York Post, αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τον Ντιάγκα Ντιανέ λιγότερο από ένα λεπτό μετά τον πρώτο πυροβολισμό και τον πυροβόλησαν θανάσιμα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το βίντεο καταγράφηκε από την απέναντι πλευρά του δρόμου από τρομοκρατημένους περαστικούς.

Το παρελθόν του δράστη και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης

Ο 53χρονος Ντιάγκα Ντιανέ ήταν πρώην κάτοικος της Νέας Υόρκης. Πολιτογραφήθηκε Αμερικανός πολίτης το 2013 και είχε επίσης καταθέσει αίτηση ασύλου το 2016, σύμφωνα με πηγές.

Είχε ιστορικό συλλήψεων τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Τέξας και πιστεύεται ότι ζούσε για χρόνια στη Νέα Υόρκη, έχοντας φτάσει εκεί το 2000 και συγκεντρώνοντας μια σειρά συλλήψεων μεταξύ 2001 και 2016, σύμφωνα με πηγές. Την ώρα της επίθεσης είχε στο αυτοκίνητό του ένα Κοράνι, ενώ οι αρχές ερευνούν αν ενδέχεται να είχε κίνητρο τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα δήλωσαν ότι ο Ντιάγκα Ντιανέ φορούσε κάτω από το φούτερ του ένα μπλουζάκι με τη σημαία του Ιράν. «Προφανώς είναι ακόμη πολύ νωρίς για να καθοριστεί το ακριβές κίνητρο, όμως υπήρχαν ενδείξεις στο πρόσωπο του δράστη και στο όχημά του που υποδηλώνουν πιθανή σύνδεση με τρομοκρατία», δήλωσε ο Άλεξ Ντόραν, προσωρινός ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο.