Νεκρός έπεσε ένας άνδρας το πρωί της Κυριακής, αφού παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λαγκο στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τη United States Secret Service, ο άνδρας –ηλικίας περίπου 20 ετών– εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη βόρεια πύλη της έπαυλης. Όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσοου, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και είχε μαζί του δοχείο βενζίνης.

Press Conference: The Secret Service, FBI, and PBSO discuss overnight investigation at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/nZpQD2Ahs2 — PBSO (@PBCountySheriff) February 22, 2026

«Σήκωσε το όπλο προς τους αστυνομικούς»

Ο άνδρας φέρεται να πέρασε εντός της πύλης, όπου τον αντιμετώπισαν ένας αναπληρωτής σερίφης και δύο πράκτορες της Secret Service. Του ζήτησαν να αφήσει κάτω το όπλο και το δοχείο καυσίμου.

«Άφησε το δοχείο κάτω και στη συνέχεια σήκωσε την καραμπίνα προς τους αστυνομικούς», ανέφερε ο Μπράντσοου. Οι αρχές άνοιξαν πυρ και ο άνδρας έπεσε νεκρός επί τόπου.

«Ευτυχώς κανείς μέσα στην κατοικία δεν τέθηκε σε κίνδυνο, χάρη στην άμεση αντίδραση των αστυνομικών και της Secret Service», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελανια βρίσκονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσινγκτον και όχι στη Φλόριντα.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Τα αμερικανικά ΜΜΕ ταυτοποίησαν τον άνδρα που σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ως τον 21χρονο Όστιν Τάκερ Μάρτιν.

Νωρίτερα, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο άνδρας, από τη Βόρεια Καρολίνα, είχε δηλωθεί αγνοούμενος πριν από λίγες ημέρες από την οικογένειά του.

Έκκληση του FBI για πληροφορίες

Ο επικεφαλής του γραφείου του Federal Bureau of Investigation στο Μαϊάμι, Μπρετ Σκάιλς, κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν διαθέτουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις το βράδυ του Σαββάτου ή το πρωί της Κυριακής.

Το περιστατικό έρχεται μετά από προηγούμενες απειλές κατά του Τραμπ. Το 2024, άνδρας είχε κρυφτεί σε θάμνους κοντά σε γήπεδο γκολφ του στην περιοχή Γουέστ Παλμ Μπιτς, έχοντας στην κατοχή του ελεύθερο σκοπευτικό όπλο. Συνελήφθη λίγο αργότερα και καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας.

Επίσης, τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ο 20χρονος Thomas Matthew Crooks πυροβόλησε εναντίον του Τραμπ, τραυματίζοντάς τον στο αυτί. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας θεατής και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Λευκός Οίκος: «Ένας τρελός οπλισμένος με όπλο»

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε τα πρώτα του σχόλια για το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στο θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, όπου αξιωματικοί ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν οπλισμένο άνδρα.

«Στη μέση της νύχτας, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί κοιμόντουσαν, η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενήργησε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με όπλο και καύσιμα, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.