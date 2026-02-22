Με γκολ των Ριέρα και Σαλάμ ο ουραγός Πανσερραϊκός νίκησε με 2-1 τον Βόλο και συνεχίζει να ελπίζει, αν και οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του, σε αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ψάχνουν το γκολ, καταφέρνοντας να γίνουν επικίνδυνοι σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Οι γηπεδούχοι, όμως, ήταν πιο αποτελεσματικοί καθώς στην πρώτη τους καλή στιγμή κατάφεραν να σκοράρουν.

Στο 19′ ο Τεϊσέρια έδωσε στον Ριέρα και αυτός με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0. Η απάντηση, όμως, δεν άργησε να έρθει… Στο 30′ ο Μπουζούκης με ωραία μπαλιά βρήκε τον Τζόκα που βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με πλασέ νίκησε τον Τιναλίνι για το 1-1.

Οι Σερραίοι θα μπορούσαν να πάρουν ξανά το προβάδισμα στο 40′ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Τσαούση με το αριστερό και τελικά το 2-1 ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 55′, όταν ο Ριέρα έδωσε στον Σαλάμ και αυτός με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο Βόλος προσπάθησε στη συνέχεια για την ισοφάριση και πίεσε αρκετά στα τελευταία λεπτά, ο Πανσερραϊκός όμως κράτησε το 2-1 και πήρε τη νίκη.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (60’ Καρέλης), Μπεν Σαλάμ (83’ Λιάσος), Ριέρα (89’ Γκελασβίλι), Τεϊσέιρα.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον (80’ Μακνί), Φορτούνα (46’ Αμπάντα), Γρόσδης (61’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71’ Κόμπα), Τζόκα, Γκονζάλες (61’ Λάμπρου), Χουάνπι, Ουρτάδο.