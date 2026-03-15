Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε εις βάρος των δύο προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του κατά το φονικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των δύο αυτών κατηγορουμένων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι, συνοδεία δικηγόρου, στην Α’ Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Ήδη εις βάρος και των δυο η εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος ως δράστης της δολοφονίας διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη στην ανακρίτρια.

Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση, εξετάζοντας μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την προανάκριση.

Τραύμα στην καρδιά

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού -ο οποίος κηδεύεται σήμερα- προήλθε από σοβαρό τραύμα στην καρδιά, το οποίο προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της εξέτασης, το θύμα είχε δεχθεί και δεύτερο χτύπημα με μαχαίρι κοντά στη μασχάλη, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν και κακώσεις στο πρόσωπο, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι προηγήθηκε έντονη συμπλοκή πριν από την μοιραία μαχαιριά.

Στο μεταξύ, ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία, ένας 23χρονος, έχει ήδη παραδοθεί στις αρχές και έχει λάβει, φρουρούμενος, προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση από την παρέα του θύματος. Αρχικά είχε δηλώσει ότι βρήκε το μαχαίρι στο πεζοδρόμιο, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να παραδέχθηκε ότι το είχε μαζί του από πριν.

Το ενδεχόμενο οπαδικής αντιπαράθεσης

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με οπαδικές αντιπαραθέσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάποιο τέτοιο κίνητρο. Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξε προσχεδιασμένη επίθεση ή αν το φονικό προέκυψε έπειτα από αιφνίδια ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξουν οι καταθέσεις των φίλων του θύματος αλλά και όσων βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή της συμπλοκής. Οι αστυνομικοί προσπαθούν επίσης να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που εμφανίζονται σε βίντεο να απομακρύνονται από το σημείο μετά την επίθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος τους στο περιστατικό.