Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε το μεσημέρι ο δικηγόρος του 19χρονου φίλου του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ο νεαρός φέρεται να δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρχών και αναμένεται να καταθέσει για όσα γνωρίζει σχετικά με το περιστατικό, με την κατάθεσή του να θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.

Η παρουσία του 19χρονου στη διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για ένα από τα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο της συμπλοκής το βράδυ της Πέμπτης και έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση, εξετάζοντας μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την προανάκριση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς, όταν μια παρέα νεαρών ήρθε σε αντιπαράθεση με τον φερόμενο ως δράστη. Η λογομαχία φέρεται να εξελίχθηκε γρήγορα σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 20χρονος δέχθηκε μαχαιριές. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου όμως κατέληξε λίγο αργότερα παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τραύμα στην καρδιά

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού -ο οποίος κηδεύεται σήμερα- προήλθε από σοβαρό τραύμα στην καρδιά, το οποίο προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της εξέτασης, το θύμα είχε δεχθεί και δεύτερο χτύπημα με μαχαίρι κοντά στη μασχάλη, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν και κακώσεις στο πρόσωπο, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι προηγήθηκε έντονη συμπλοκή πριν από την μοιραία μαχαιριά.

Στο μεταξύ, ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία, ένας 23χρονος, έχει ήδη παραδοθεί στις αρχές και έχει λάβει, φρουρούμενος, προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση από την παρέα του θύματος. Αρχικά είχε δηλώσει ότι βρήκε το μαχαίρι στο πεζοδρόμιο, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να παραδέχθηκε ότι το είχε μαζί του από πριν.

Το ενδεχόμενο οπαδικής αντιπαράθεσης

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με οπαδικές αντιπαραθέσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάποιο τέτοιο κίνητρο. Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξε προσχεδιασμένη επίθεση ή αν το φονικό προέκυψε έπειτα από αιφνίδια ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξουν οι καταθέσεις των φίλων του θύματος αλλά και όσων βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή της συμπλοκής. Οι αστυνομικοί προσπαθούν επίσης να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που εμφανίζονται σε βίντεο να απομακρύνονται από το σημείο μετά την επίθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος τους στο περιστατικό.