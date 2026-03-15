Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται οι έρευνες για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της φονικής συμπλοκής.

«Φως» στα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ο 20χρονος, στην Καλαμαριά, αναμένεται να ρίξει σήμερα, Κυριακή, (15.03.2026) ο φίλος του θύματος που κλήθηκε να καταθέσει τα όσα ξέρει για την φονική συμπλοκή που έγινε το βράδυ της Πέμπτης.

Από τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούσαν να εντοπίσουν δύο φίλους του θύματος, οι οποίοι είχαν καταγραφεί σε βίντεο να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο λίγο μετά τη στιγμή που ο νεαρός δέχθηκε τα δύο μαχαιρώματα.

Το πρώτο τραύμα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο, εντοπίστηκε στην καρδιά και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει περίπου δύο λίτρα αίματος, ενώ το δεύτερο ήταν κοντά στην περιοχή της μασχάλης.

Ένας από τους δύο νεαρούς που αναζητούνταν έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές και κλήθηκε να δώσει κατάθεση στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη μαρτυρία του, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα αίτια της δολοφονίας, αν και το ενδεχόμενο να υπήρχε οπαδικό υπόβαθρο εξετάζεται σοβαρά. Ο δεύτερος φίλος του 20χρονου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Τι κατέθεσε ο φερόμενος ως δράστης

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές και φέρεται να εμπλέκεται στη στυγερή δολοφονία στην Καλαμαριά ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη.

Κατά τις πρώτες του δηλώσεις υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως δέχθηκε επίθεση από την παρέα του θύματος. Αρχικά είχε αναφέρει ότι βρήκε το μαχαίρι τυχαία στο πεζοδρόμιο, όμως αργότερα ανασκεύασε τον ισχυρισμό του, παραδεχόμενος πως το είχε ήδη μαζί του πριν από το περιστατικό. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο μεταξύ, συγγενείς και φίλοι του 20χρονου ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 13:00 στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα που προέκυψαν από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του 20χρονου.

Εκτός από τα δύο τραύματα από μαχαίρι, οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι το θύμα έφερε και κακώσεις στο πρόσωπο, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι πριν από το θανατηφόρο χτύπημα είχε προηγηθεί συμπλοκή.

Το τραύμα που αποδείχθηκε μοιραίο ήταν εκείνο στην καρδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το μαχαίρι προκάλεσε ρήξη στο τοίχωμα της καρδιάς, οδηγώντας σε ακατάσχετη αιμορραγία. Ο νεαρός έχασε συνολικά περίπου δύο λίτρα αίματος.

Παρά τις προσπάθειες των φίλων του που βρίσκονταν στο σημείο αλλά και των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν για βοήθεια, ο 20χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Το δεύτερο τραύμα από μαχαίρι εντοπίστηκε κάτω από τη μασχάλη, ενώ οι ιατροδικαστές κατέγραψαν κακώσεις και στη δεξιά πλευρά του προσώπου, στα ζυγωματικά.

Παράλληλα, ιατροδικαστική εξέταση πραγματοποιήθηκε και στον 23χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι και ο ίδιος έφερε τραύματα, εκδορές και κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχείο που φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι προηγήθηκε έντονη συμπλοκή πριν από το θανατηφόρο περιστατικό.