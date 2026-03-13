Θρίλερ αποδεικνύεται η δολοφονία του 20χρονου, ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος στην Καλαμαριά και κατέληξε το βράδυ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στην υπόθεση φαίνεται να προκύπτουν νέα δεδομένα. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό οπαδικό επεισόδιο, τα νεότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο.

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα. Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη. Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 20χρονος φαίνεται να ανήκε σε ομάδα 10 νεαρών που, προφασιζόμενοι ότι είναι ανήλικες κοπέλες, έκλειναν ραντεβού στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη σε ενήλικες παιδόφιλους. Εκεί τους χτυπούσαν και τους λήστευαν, με το Τ.Δ.Ε.Ε. Παύλου Μελά να έχει σχηματίσει σχετική δικογραφία και τον 20χρονο να εξετάζεται για συμμετοχή σε 10 τέτοιες επιθέσεις μέσα στον Νοέμβριο του 2025.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Πριν τις 11 το βράδυ, ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο, περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ, ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης, επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως, δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα», είπε η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

Ερωτηθείς κατά πόσο μπορεί να ήταν υπόθεση προσωπικής διαφοράς, είπε ότι «εξετάζεται και αυτό, θα το δούμε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς τα πού θα κινηθούν οι έρευνες».

Το βίντεο ντοκουμέντο

Σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται ο νεαρός, αφού έχει δεχτεί θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα, να κάνει κάποια βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος δίπλα στον κάδο. Οι στιγμές που καταγράφονται είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα. Δύο φίλοι του νεαρού τρέχουν για να φύγουν από το σημείο και ακολουθεί τελευταίος ο 20χρονος, ο οποίος παραπατάει από τη συμπλοκή και το μαχαίρωμα. Στο βίντεο φαίνεται να πέφτει δίπλα στον κάδο λιπόθυμος.