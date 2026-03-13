Η ΑΕΚ πραγματοποιεί φέτος μια από τις πιο παραγωγικές ευρωπαϊκές σεζόν της ιστορίας της, επαναφέροντας δυναμικά το όνομά της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Η νίκη στην έδρα της Τσέλιε αποτέλεσε την όγδοη σε σύνολο 13 αγώνων στο Conference League από το καλοκαίρι, επίδοση που συνιστά ρεκόρ για τους «κιτρινόμαυρους» σε μία ευρωπαϊκή χρονιά. Παράλληλα, η ομάδα μετρά ακόμη τέσσερις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητά της στη διοργάνωση.

Η φετινή πορεία έχει ανεβάσει κατακόρυφα και τη θέση της ΑΕΚ στη βαθμολογία συλλόγων της UEFA. Η Ένωση ξεκίνησε το καλοκαίρι από την 159η θέση και μετά τη νίκη στη Σλοβενία έχει σκαρφαλώσει πλέον στην 93η, συνεχίζοντας τη δυναμική της άνοδο.

Στην ίδια κατάταξη, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 32η θέση, ο ΠΑΟΚ στην 51η και ο Παναθηναϊκός στην 75η, βαθμολογικές θέσεις που οφείλονται κυρίως στις ευρωπαϊκές πορείες της προηγούμενης πενταετίας, όταν η ΑΕΚ δεν είχε καταγράψει σημαντικές παρουσίες στις διοργανώσεις της UEFA.

Τη φετινή σεζόν όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Οι «Kιτρινόμαυροι» έχουν συγκεντρώσει 15.000 βαθμούς και καταγράφουν την 33η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μπροστά τους βρίσκεται μόνο ο Ολυμπιακός, ο οποίος καταλαμβάνει την 32η θέση με 15.750 βαθμούς, κυρίως χάρη στο μπόνους πρόκρισης στα play-in του Champions League.

Η ΑΕΚ έχει μάλιστα τη δυνατότητα να προσπεράσει σύντομα τους Πειραιώτες, καθώς στη ρεβάνς με την Τσέλιε την επόμενη εβδομάδα μπορεί να αυξήσει κι άλλο τη συγκομιδή της και να βρεθεί στην κορυφή των ελληνικών ομάδων για τη φετινή σεζόν. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Μπέτις έφτασε τους 13.250 βαθμούς και βρίσκεται στην 43η θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην 57η με 11.000 βαθμούς.

Η εντυπωσιακή άνοδος της ΑΕΚ δεν έχει μόνο συμβολική αξία, αλλά και ουσιαστικό αντίκτυπο για το μέλλον. Η βελτίωση του ευρωπαϊκού συντελεστή της ομάδας αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις επόμενες κληρώσεις των διοργανώσεων της UEFA, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρίσκεται συχνότερα στο γκρουπ των ισχυρών.