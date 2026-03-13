Νέος γύρος έντασης σημειώνεται ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν, καθώς η πακιστανική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε τα ξημερώματα νέους βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Καμπούλ. Οι αρχές των Ταλιμπάν αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αφγανική πρωτεύουσα, ενώ το Ισλαμαμπάντ επιβεβαιώνει πως πραγματοποιήθηκαν νυχτερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν, οι επιδρομές δεν περιορίστηκαν μόνο στην Καμπούλ αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές του Αφγανιστάν.

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ» (νότια), καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες «Πάκτια και Πάκτικα» και «άλλες» περιοχές, ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, προσθέτοντας, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων, ότι σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά».

Από την πλευρά του Πακιστάν, ανώτερος αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι πραγματοποιήθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν, μεταξύ αυτών και στην Καμπούλ. Όπως ανέφερε, στόχος ήταν «συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), αναφερόμενος στην ένοπλη οργάνωση που έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νεκροί και τραυματίες σε κατοικημένη περιοχή της Καμπούλ

Στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν όταν βομβαρδισμοί έπληξαν κατοικίες στο ανατολικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της αστυνομίας των Ταλιμπάν.

«Στον τομέα Γκουζάρ, στο 21ο διαμέρισμα της Καμπούλ, σπίτια πολιτών χτυπήθηκαν σε βομβαρδισμό του πακιστανικού καθεστώτος, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε», ανέφερε ο Χαλίντ Ζαντράν μέσω X, συμπληρώνοντας πως στα θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν εκτεταμένες καταστροφές: ένα σπίτι είχε καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ περίπου δέκα ακόμη κτίρια είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τμήματα από στέγες και τοίχους να έχουν καταρρεύσει. Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις ασφαλείας, ενώ κάτοικοι εμφανίζονταν σοκαρισμένοι από το χτύπημα.

Στόχος εγκαταστάσεις καυσίμων στην Κανταχάρ

Επιθέσεις σημειώθηκαν και στην Κανταχάρ, τη μεγαλύτερη πόλη της ομώνυμης νότιας επαρχίας, όπου ζει απομονωμένος ο ανώτατος ηγέτης των αφγανών Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Αχουνζάντα. Σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν, πακιστανικά αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της αεροπορικής εταιρείας Kam Air κοντά στο αεροδρόμιο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία «προμηθεύει με καύσιμα πολιτικά αεροσκάφη και αυτά του ΟΗΕ», διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μουτζάχιντ.

Πακιστανικά μαχητικά πέταξαν επίσης πάνω από την επαρχία Νανγκαρχάρ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, όμως σύμφωνα με τοπικό στρατιωτικό εκπρόσωπο ενεργοποιήθηκε η αφγανική αντιαεροπορική άμυνα και άνοιξε πυρ.

Μακροχρόνια ένταση μεταξύ των δύο χωρών

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί εδώ και χρόνια την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο στο ΚΤΠ (Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν), οργάνωση με παρόμοια ιδεολογία με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αλλά διακριτή από αυτήν, καθώς και στο Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ). Οι αρχές των Ταλιμπάν απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές.

Τον Οκτώβριο του 2025 ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις με δεκάδες νεκρούς, οι οποίες οδήγησαν σχεδόν στο πλήρες κλείσιμο των χερσαίων συνόρων ανάμεσα στις δύο χώρες. Μετά από μεσολαβητικές προσπάθειες, η ένταση φάνηκε να αποκλιμακώνεται.

Ωστόσο η κρίση αναζωπυρώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, όταν το Αφγανιστάν εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στα σύνορα ως αντίποινα για πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές. Τότε το Ισλαμαμπάντ είχε υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν επίσης το ΚΤΠ.

«Ανοικτός πόλεμος» και συνεχείς συγκρούσεις

Σε απάντηση, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι κηρύσσει «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν, εξαπολύοντας βομβαρδισμούς στην Καμπούλ και την Κανταχάρ στις 27 Φεβρουαρίου. Οι πακιστανικές αρχές αρνήθηκαν ότι τα πλήγματα στόχευσαν αμάχους.

Έκτοτε, οι συγκρούσεις στα σύνορα έχουν πολλαπλασιαστεί.

Από την Τρίτη έως την Πέμπτη, επτά άμαχοι, μεταξύ τους και παιδιά, σκοτώθηκαν από πακιστανικά πυρά σε παραμεθόριες περιοχές στο ανατολικό και το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τοπικές αρχές και ιατρικές πηγές.

Παράλληλα, κέντρο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), όπου φιλοξενούνται Αφγανοί πολίτες που απελάθηκαν μαζικά από το Πακιστάν, υπέστη «μεγάλες ζημιές στο συνοριακό πέρασμα Τορχάμ στο Αφγανιστάν», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.

Απαντώντας στις επικρίσεις, το Πακιστάν υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα.

«Το Πακιστάν διεξήγαγε στοχευμένες επιχειρήσεις εγγυώμενο καταρχήν ότι κανένας άμαχος δεν θα τραυματιζόταν σε αυτές τις επιχειρήσεις», υποστήριξε χθες εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ταχίρ Χουσάιν Αντράμπι, κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας ενημέρωσης του Τύπου στην Ισλαμαμπάντ.

Την ίδια στιγμή, το Πακιστάν κατήγγειλε ότι τις τελευταίες ημέρες δέχθηκε νέες επιθέσεις από αφγανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με απολογισμό της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) έως τις 5 Μαρτίου, τουλάχιστον 56 αφγανοί άμαχοι, ανάμεσά τους 24 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 26 Φεβρουαρίου, όταν κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες στα σύνορα.

Οι μάχες έχουν προκαλέσει και μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμών. Όπως ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), περίπου 115.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Αφγανιστάν εξαιτίας των συγκρούσεων.