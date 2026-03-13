Ανοδικά συνεχίζει να κινείται το δολάριο σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται σημαντικά, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς η γενικευμένη αναταραχή στις διεθνείς αγορές έχει καταστήσει το δολάριο το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, το ευρώ υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ στην Ασία το Τόκιο προειδοποίησε με παρέμβαση για τη στήριξη του γεν, το οποίο διολίσθησε σε χαμηλό 20 μηνών.

Ενεργειακή κρίση και γεωπολιτικό αδιέξοδο

Με τις τιμές του πετρελαίου να καλπάζουν, η Ουάσιγκτον έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση ρωσικών πετρελαιοειδών που τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή έρχεται σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς η Τεχεράνη κλιμακώνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές στη Μέση Ανατολή. Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο δείκτης δολαρίου (USD Index), που αποτυπώνει την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού κύριων νομισμάτων, ανήλθε στο υψηλότερο σημείο από τις 28 Νοεμβρίου. Η άνοδος αποδίδεται τόσο στον ρόλο του ως «ασφαλές λιμάνι» όσο και στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ παραμένουν καθαρός εξαγωγέας ενέργειας.

Η εικόνα των ισοτιμιών:

Δείκτης Δολαρίου: Άνοδος 0,13% στις 99,79 μονάδες (εβδομαδιαία κέρδη 0,8%).

Ευρώ (EUR/USD): Υποχώρηση 0,05% στα 1,1504 δολάρια (το χαμηλότερο από τις 24 Νοεμβρίου).

Στρατιωτική κλιμάκωση και στρατηγικά αποθέματα

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες με τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που οδήγησαν στον θάνατο του προηγούμενου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν. Τα αντίποινα της Τεχεράνης έχουν διευρύνει το μέτωπο της σύγκρουσης, προκαλώντας ουσιαστικά παράλυση στη ναυτιλία εντός του Περσικού Κόλπου.

Προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησε την Τετάρτη να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν την Πέμπτη 30ήμερη εξαίρεση (waiver) για την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται επί του παρόντος «εγκλωβισμένο» σε δεξαμενόπλοια.

«Η αγορά έχει αλλάξει. Το ζητούμενο δεν είναι πια η διαφοροποίηση, αλλά ο πληθωρισμός και η επιβράδυνση της ανάπτυξης», σχολίασε ο Gavin Friend, στρατηγικός αναλυτής της National Australia Bank. «Πρόκειται για ένα τοξικό μείγμα που θα εντείνεται όσο η κρίση παρατείνεται».