Τη δική της μάχη για τη ζωή δίνει η μόλις 13 μηνών Μαρία – Χριστίνα η οποία έχει διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο.

Όπως επισημαίνει ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Παιδική Χαρά» στη σχετική του ανάρτηση στο Facebook «η Μαρία – Χριστίνα αντί να κάνει τα πρώτα της βήματα, δίνει μάχη με έναν επιθετικό καρκίνο».

«Οι γιατροί της δίνουν μόνο 20% πιθανότητες. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Ένα μωρό χρειάζεται όλους μας» συμπληρώνει η Παιδική Χαρά.

Το κοριτσάκι διαγνώστηκε με καρκίνο στο ποδαράκι της και μεταστάσεις σε όλο της το σώμα εντελώς ξαφνικά. Η κατάσταση, σύμφωνα με την «Παιδική Χαρά» είναι πολύ δύσκολη αλλά η μικρή είναι πολύ δυνατή μαχήτρια και ανταποκρίνεται στη θεραπεία της.

Η οικογένειά της ζει κανονικά στο εξωτερικό και η διάγνωση έγινε ενώ βρισκόντουσαν διακοπές στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ στην ανάρτηση του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Παιδική Χαρά» περισσότερα για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

