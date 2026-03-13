Μια απρόσμενη διακοπή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, όταν κλήθηκε να μεταβεί επειγόντως στο Situation Room του Λευκού Οίκου, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Ιράν.

Ο Σκοτ Μπέσεντ παραχωρούσε συνέντευξη στον βασικό παρουσιαστή Γουίλφρεντ Φροστ, όταν ένας συνεργάτης τον διέκοψε για να του μεταφέρει ότι έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Situation Room. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών παρέμεινε εκεί για περίπου δύο ώρες, προτού επιστρέψει και συνεχίσει τη συνέντευξη.

Μετά την επιστροφή του, ο Γουίλφρεντ Φροστ θέλησε να μάθει περισσότερα για την κατάσταση στον Λευκό Οίκο και ρώτησε τον Μπέσεντ: «Πώς είναι ο πρόεδρος; Είναι αγχωμένος;».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ απάντησε στο ερώτημα του παρουσιαστή, επιχειρώντας να καθησυχάσει για την κατάσταση που επικρατεί στην αμερικανική ηγεσία.