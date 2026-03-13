Η Αυστραλία κάλεσε το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό της στον Λίβανο να εγκαταλείψει τη χώρα εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» στην περιοχή, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Ουόνγκ.

Η ίδια είπε ότι ένας μικρός αριθμός αξιωματούχων θα παραμείνει στη χώρα για να παρέχει προξενική υποστήριξη σε Αυστραλούς.

H αυστραλιανή κυβέρνηση εξακολουθεί να συμβουλεύει τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως είπε η υπουργός.

«Σας προτρέπουμε να φύγετε από τη Μέση Ανατολή, αν μπορείτε και αν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην περιμένετε μέχρι να είναι πολύ αργά. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για αρκετό καιρό», τόνισε.

Σύμφωνα με την Καμπέρα, ως αυτό το στάδιο κάπου 2.600 Αυστραλοί, από το σύνολο των 115.000 υπηκόων της χώρας που βρίσκονται επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.