Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, συνεχάρη τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ «για το θάρρος του, τη φωνή του και τη σταθερή του στάση υπέρ ενός δίκαιου κόσμου, ενός κόσμου που στηρίζεται στο κράτος δικαίου και στο διεθνές δίκαιο. Αυτή δεν είναι μόνο μια ηθική επιλογή. Είναι η μόνη ρεαλιστική. Είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για ειρήνη και να βάλουμε φρένο στην κατάχρηση δύναμης από τους ισχυρούς», όπως ανέφερε στην ομιλία του στην έκτακτη σύνοδο του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Ο Γιώργος Παπανδρέου πρόσθεσε πως η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έγινε χωρίς απόφαση του ΟΗΕ και χωρίς πολυμερή διαβούλευση και «σηματοδοτεί μία επικίνδυνη στροφή. Μία στροφή που πρέπει να την αναδείξουμε καθαρά: από τη δύναμη του δικαίου στο δίκαιο του ισχυρού. Η αντίδραση του Ιράν, που τώρα αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή, επιβεβαιώνει ότι αυτή η κλιμάκωση έχει συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει πλήρως».

«Να είμαι ξεκάθαρος: το να αντιτίθεσαι σε αυτόν τον πόλεμο δεν σημαίνει ότι στηρίζεις το ιρανικό καθεστώς. Έχουμε καταδικάσει εδώ και καιρό την καταπίεση του λαού του, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών και τα δημοκρατικά του ελλείμματα. Αλλά το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει μόνο όταν μας αρέσει αυτός που προστατεύει. Αυτή είναι ακριβώς η αξία του. Μια διεθνής τάξη που υποχωρεί μπροστά στους ισχυρούς, δεν συνιστά τάξη», συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι ο ΟΗΕ και η πολυμερής συνεργασία παραμένουν η πιο σημαντική κατάκτηση της ανθρωπότητας για να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη μαζική βία. «Όταν τους αφήνουμε να φθείρονται από αδιαφορία ή συνειδητή περιφρόνηση, δεν τους αντικαθιστούμε με κάτι καλύτερο. Τους αντικαθιστούμε με το κενό. Και αυτό το κενό το γεμίζουν η σύγκρουση και ο πόλεμος», σημείωσε κι επισήμανε τις τεράστιες ανθρωπιστικές συνέπειες.

Υπογράμμισε την ανάγκη εμβάθυνσης της περιφερειακής μας συνεργασίας και ειρηνικής επίλυσης πιθανών προβλημάτων, βάσει του διεθνούς δικαίου καθώς η μεταπολεμική τάξη βασισμένη σε κανόνες βρίσκεται υπό σοβαρή, ίσως υπαρξιακή, πίεση και η πολιτική ισχύος επιστρέφει με τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό να παίρνει τη θέση της συνεργατικής διπλωματίας.

«Τα προοδευτικά κινήματα -τα δικά μας κινήματα- πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να δώσουν στον κόσμο μια πειστική εναλλακτική αφήγηση, με τη δύναμη και τη σαφήνεια που απαιτεί η εποχή», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου, ασκώντας αιχμηρή κριτική στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα που έχει εκμεταλλευτεί, περιθωριοποιήσει και αποδυναμώσει τους πολίτες μας.

«Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από δηλώσεις αλληλεγγύης. Χρειαζόμαστε ένα ανανεωμένο, ιδεολογικά σαφές και διεθνώς συντονισμένο προοδευτικό μέτωπο, που να συνδέει τα κόμματά μας με συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, νεανικά κινήματα, αγώνες γυναικών, την κλιματική δικαιοσύνη και δημοκρατικές δυνάμεις παντού όπου δέχονται πίεση. Υπεύθυνες προοδευτικές δυνάμεις που θα προωθήσουν ένα νέο πολυμερές όραμα, καθώς το υπάρχον σύστημα μπορεί να μην αντέξει στη σημερινή του μορφή. Και το ερώτημα δεν είναι αν θα αλλάξει, αλλά ποιος θα το διαμορφώσει, ώστε να είναι δίκαιο, δημοκρατικό και αποτελεσματικό για όλους», ανέφερε, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη μπορεί να δείξει, μέσα από το παράδειγμά της, ότι αντί για περιφερειακές εντάσεις που οδηγούν σε σύγκρουση ή πόλεμο, μπορούμε να χτίσουμε περιφερειακή συνεργασία για το καλό των πολιτών μας, εξασφαλίζοντας ειρήνη και δικαιοσύνη».

«Η δημοκρατία δεν είναι μόνο αξία. Είναι το πιο στέρεο θεμέλιο για την ειρήνη. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα αυταρχικά καθεστώτα, πριν καταρρεύσουν, γεννούν συγκρούσεις, με τους γείτονές τους και με τον ίδιο τους τον λαό. Η υπεράσπιση της δημοκρατίας και η υπεράσπιση της ειρήνης δεν είναι δύο χωριστοί σκοποί. Είναι ένας».