Με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ ασχολείται ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, ο οποίος υποστηρίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαράτ Μποκόεφ, κεντρικό αμυντικό της Άκρον Τολιάτι.

Την ώρα που οι «ασπρόμαυροι» προετοιμάζονται για το ματς με τον Ολυμπιακό και θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου, στη Ρωσία τούς συνδέουν με τον 24χρονο στόπερ Μποκόεφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Άκρον μέχρι το 2029.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, ο ΠΑΟΚ και η Μπασάκσεχιρ ενδιαφέρονται για τον Ρώστο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος απασχόλησε επίσης τις Κράσνονταρ και Σπαρτάκ Μόσχας.

«Τουρκικοί, ελληνικοί, αλλά και ρωσικοί σύλλογοι έχουν τα μάτια τους στον στόπερ Μποκόεφ της Άκρον. Ο ΠΑΟΚ ρώτησε για την τιμή κι αν ήταν κάτω από 2 εκατ. ευρώ, η μεταγραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Υπήρξε ενδιαφέρον από την Κράσνονταρ το περασμένο καλοκαίρι, το όνομά του συζητήθηκε στη Σπαρτάκ τον χειμώνα και τώρα αποτελεί επιλογή και της Μπασάκσεχιρ», ανέφερε ο Ρώσος δημοσιογράφος.