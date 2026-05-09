Η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα μεταφέρεται στο πεδίο της οικονομίας, με την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του Μαξίμου.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα, πήρε τη σκυτάλη της απάντησης, κατηγορώντας ευθέως την κυβέρνηση ότι προστατεύει μια στρεβλή «κανονικότητα» στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η κ. Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη οφείλονται στην απροθυμία της Νέας Δημοκρατίας να αγγίξει τα συμφέροντα των τραπεζών.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης ενοχλήθηκε από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να διαταραχθεί η κανονικότητα της τραπεζικής αισχροκέρδειας, την οποία η ίδια ενορχηστρώνει: όταν οι τράπεζες κερδίζουν, ωφελούνται οι μέτοχοι· όταν ζημιώνονται, πληρώνουν οι φορολογούμενοι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του περασμένου έτους, τα οποία, σύμφωνα με την πλευρά Τσίπρα, αποδεικνύουν την επιβάρυνση των πολιτών. Τα στοιχεία που παρατέθηκαν δείχνουν μια χαώδη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, η οποία παραμένει η υψηλότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, η συνεργάτιδα του κ. Τσίπρα τόνισε ότι το 2025 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι εμφάνισαν κέρδη ύψους 4,7 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 25%. Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά στον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος συνδέθηκε με κρατικές εγγυήσεις, μεταφέροντας ουσιαστικά το ρίσκο των ζημιών στις πλάτες της κοινωνίας.

Η απάντηση δεν περιορίστηκε μόνο στα τεχνικά ζητήματα της οικονομίας, αλλά επεκτάθηκε και στο ηθικό σκέλος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κ. Κουφονικολάκου υπενθύμισε τις οφειλές του κυβερνώντος κόμματος, θέτοντας το ερώτημα της αξιοπιστίας.

«H καταχρεωμένη με πάνω από 530 εκατ. ευρώ στις τράπεζες ΝΔ και η βυθισμένη στη διαφθορά κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η τελευταία που μπορεί να κάνει μαθήματα οικονομίας και κυρίως ηθικής», ανέφερε στην παρέμβασή της.